El Ref: cuestión de estado

omo les adelantamos ayer tarde aquí en la Cadena Ser en Canarias, Mariano Rajoy recibió al pte canario Fernando Clavijo, en la reunión-almuerzo estuvieron también la vicepresidenta del gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, y el secretario general de CC, José Miguel Barragán.

Una reunión en la que se hablaron tres temas claves, la situación política en Cataluña, que como dijo Clavijo por la mañana está frenando toda la política española, pero además se trató el Ref (Régimen Económico y Fiscal de Canarias), nuestro fuero y se hizo en dos vertientes.

Por un lado, Clavijo defendió que se agilice y no se dilate más en el tiempo la aprobación del la parte económica del Ref, la fiscal se aprobó hace algún tiempo. Este hecho no sería baladí, recuerden que es para compensar nuestra lejanía e insularidad. En la práctica colocar las compensaciones al transporte de mercancías y personas, por ejemplo atar la bonificación al 75% por volar, entre otros asuntos prioritarios para las islas. El pte Clavijo quiere que no se vuelve a aplazar el debate y que la próxima semana y con el apoyo de Nueva Canarias y el resto de grupos se pueda aprobar.

Y por otro lado, el asunto clave para el futuro de Canarias dentro del marco del estado y este no es otro que colocar todo nuestro Ref dentro del estatuto de autonomía de Canarias. Y esa es la clave, la madre de todas las batallas y esto no puede esperar ni por Cataluña ni por nada. Se preguntarán algunos por qué es el gran elemento, porque el Ref señala que Canarias debe recibir del estado la media de inversión, esto no se ha cumplido en la historia nada más que este año, porque al pp de Rajoy le hacían falta los votos de los dos diputados nacionalistas canarios y así salió. Es el momento de que no estemos al albur de si son necesarios los diputados nacionalistas en el congreso o si hay o no mayoría absoluta en Madrid. Es el momento de amarrarlo bien, todo por la misma razón de la falta de mayoría absoluta.

Aquí viene lo importante, la cadena ser en Canarias ha podido saber que el pte del gobierno de España Mariano Rajoy, entendió la importancia y parece enormemente receptivo con que así sea, esto supondría que el ref no se pueda incumplir porque estaría en una ley orgánica como es la del estatuto de autonomía de Canarias. Y si alguien se le ocurre alguna vez incumplirlo como hasta ahora perdería en los tribunales.

Esperemos que en Abril esté aprobado el estatuto y que por fin se acaben las injusticias con Canarias. Es el momento y toda la sociedad canaria lo debe tener muy claro y hacer piña. No se trata de limosnas, ni tampoco de cuestiones puntuales, se trata del respeto de nuestras singularidades y nuestros derechos. Por eso sindicatos, empresarios, toda la sociedad civil organizada o no, además de los partidos políticos (Coalición Canaria, Nueva Canarias, el Partido Popular, el Psoe, Podemos y por supuesto Ciudadanos)

El Ref es una cuestión de estado para los canarios, nos jugamos la carta más importante. Esperamos que no tengamos que esperar a la aprobación de los presupuestos generales del estado. Es el momento del último empujón, unidos y sin partidismos ni politiqueos.