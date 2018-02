Canarias no se librará del mal tiempo el fin de semana

El tiempo inestable continuará reinando este fin de semana en las Islas Canarias. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado para este sábado el aviso amarillo por fuerte oleaje con olas de 2 a 3 metros donde tan sólo el norte de Gran Canaria y Tenerife y el oeste de La Palma van a estar a resguardo.

Aviso amarillo también por rachas de viento que podrían superar los 90 km/h en todo el Archipiélago a excepción de Gran Canaria y La Palma, donde solamente habrá riesgo en las zonas de cumbres.

Además, se esperan lluvias que podrían ser localmente moderadas y los termómetros apenas variarán, ya que las máximas rondarán los 19 grados en las dos capitales canarias, mientras que las mínimas serán de 15.

Y mientras eso ocurre, la nieve sigue tiñendo de blanco la cumbre de Gran Canaria, Tenerife. En esta última isla, las TF24 continúa cerrada al tráfico desde el cruce de Arafo y El Portillo, la TF21 entre Aguamansa y Boca Tauce y la TF38 está abierta solo hasta Boca Tauce. No se puede acceder tampoco a través de las pistas forestales, so pena de importantes multas que pueden alcanzar los 200 euros, más aún si tuviera que producirse un rescate por imprudencia. Mientras, en Gran Canaria las condiciones meteorológicas y de seguridad no han permitido poner en marcha el servicio de guaguas lanzaderas previstas por el Cabildo, si bien ha podido ser reabierto el circuito de vehículos de los últimos días con entrada por la Cruz de Tejeda y salida por Cueva Grande y Ayacata.

Desde las corporaciones se insiste en que las condiciones no son las idóneas para disfrutar de la cumbre por las bajas temperaturas, la lluvia y la ventisca, de modo que la recomendación sigue siendo esperar a que mejore el tiempo para subir.