Agustín Martín; “todas las propuestas de Cs están aceptadas, no entendemos por qué no aprueba los presupuestos”

El concejal de Hacienda en el ayuntamiento de Alcobendas, Agustín Martín ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte para analizar la situación actual de los presupuestos de 2018 para el municipio. Martín afirma que todas las propuestas que ha hecho Cs se han incluido en las cuentas municipales. El único punto que se está debatiendo es que la formación liderada por Horacio Rico quiere recortar una serie de gastos con los que el gobierno popular no está de acuerdo. Martín ha insistido en que no quieren amortizar más deuda, porque esta no es alta.

En cuanto a la propuesta de vivienda alquiler, que adelantó Cs en SER Madrid Norte, Martín ha confirmado que se ha incorporado una partida de 3 millones de euros en los presupuestos para este proyecto, “falta negociar como se va a desarrollar esa vivienda en alquiler, dónde invertir y cómo”.

El concejal de Hacienda ha reconocido que por petición de Cs, el ejecutivo ha renunciado al desarrollo del proyecto de ECOBulevar, tal y como estaba planteado. Ha afirmado que “ha sido doloroso” pero que no podían dejar que eso frenará aprobar las cuentas e inversiones para al ciudad.

Martín ha marcado la semana que viene como el límite para llevar los presupuestos a pleno y recuerda que en la mayor parte de los municipios donde no se cuenta con mayoría absoluta no solo no se han aprobado, “es que ni siquiera se han presentado”.

El concejal de Hacienda ha lamentado que otros grupos políticos se hayan acogido “al no por el no” y haya sido imposible negociar con ellos las cuentas para la ciudad.

Noticias relacionadas Cs quiere unos presupuestos “condicionados” hacia la construcción de vivienda pública