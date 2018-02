Valentín Panojo; “con la tasación buscamos que los inquilinos vean que el precio es real”

El concejal de Urbanismo del ayuntamiento de Tres Cantos, Valentín Panojo ha respondido en SER Madrid Norte a la denuncia realizada por el PSOE en la que les acusaba de “mala fe” con respecto al encargo de la tasación de las 1.000 viviendasde Tres Cantos. Panojo afirma que esta “es la tasación que realmente necesitan los vecinos”, la misma ha explicado que le pedirán las entidades financieras cuando decidan comprar su vivienda.

Valentín Panojo ha afirmado que el objetivo de estas tasaciones es hacer ver a los vecinos que “no están comprando una vivienda infravalorada, que el precio es real”.

El responsable de Urbanismo ha lamentado las declaraciones del PSOE les ha acusado de no conocer el tema y de confundir a los vecinos. Panojo ha explicado que las viviendas protegidas no se tasan sino que el precio se ajusta con el módulo que marca la ley. Insiste en que las viviendas no serán protegidas cuando las adquieran los inquilinos.

Panojo ha recordado los esfuerzos que está haciendo el ayuntamiento con respecto a este caso; “reuniones con FIDERE, con la Dirección General de Vivienda de la Comunidad de Madrid y ahora con esta tasación”.