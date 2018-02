El Clínicas Rincón a rehabilitarse en la competición europea

El Rincón Fertilidad Málaga se enfrenta mañana al Zalgiris en Kaunas (Lituania) el partido de ida de la Challenge Cup, a partir de las 12:00 horas.

Las malagueñas viajaron este viernes hacia la ciudad lituana sin apenas descanso, tras el traslado hasta Gijón para disputar el partido de la Liga Guerreras Iberdrola ante Mavi Nuevas Tecnologías.

El resultado ante Mavi, tras caer perdiendo una ventaja de seis goles al descanso, ha podido hacer mella en la moral del equipo, pero para la pivote Paula García, el tener este encuentro ante Zalgiris Kaunas tan seguido puede llegar a ser positivo: “Desde luego, a lo mejor no llega en el mejor momento, o sí, según como lo quieras mirar, pero está claro que mañana tenemos que hacer borrón y cuenta nueva, cambiar el chip, e intentar coger buenas sensaciones con esta eliminatoria que tantas ganas teníamos de que llegara”.

El Rincón Fertilidad Málaga tuvo dos caras en Gijón el pasado miércoles, y la internacional sexitana tiene claro que hay que sacar lo positivo y mostrar el juego desplegado durante el primer tiempo: “Es un partido a ida y vuelta, es muy importante los primeros los primeros sesenta minutos, pero siendo conscientes de que queda un partido de vuelta. Ojalá se pueda resolver allí, pero en el caso de que no sea un resultado positivo, ser conscientes de que queda un partido aquí en casa. Pero lo ideal sería jugar sesenta minutos como los treinta primeros de Mavi”.

El ACME Zalgiris Kaunas superó la eliminatoria anterior con autoridad, superando al equipo británico del London GD Handball Club por un contundente 74 a 34 de parcial sumando los dos encuentros, curiosamente los mismos cuarenta goles de diferencia con los que el Rincón Fertilidad Málaga venció al WHC Metalurg.

Es un equipo donde posee jugadoras jóvenes, aunque el principal peso de las operaciones, sobre todo en ataque, está en manos de jugadoras más experimentadas y formadas, como pueden ser Audinga Kniubaite o Dovile Ilciukaite.

El equipo técnico ha pasado vídeos a sus jugadoras, aunque, como comenta paula García, aún no se ha entrado en profundidad en su análisis debido a la disputa de encuentros de la Liga Guerreras Iberdrola: “Tenemos algunos partidos, aún no los hemos analizado colectivamente porque teníamos la competición de Liga. Por lo que hemos podido ver por encima, es un juego diferente al español, jugadoras físicamente más fuertes, distinto a lo que estamos acostumbrados, más consistentes en defensa, más duras en los choques. Así por encima, a priori abusan un poco más del uno contra uno, pero hasta que no analicemos en profundidad no puedo decirte unas conclusiones exactas”.