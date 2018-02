Toca ganar al Reus en Los Pajaritos para no descolgarse

Como quiera que hoy, 2 de febrero, es ‘el día de la marmota’, por quinta semana en lo que va de año se puede decir que “el Numancia busca su primera victoria de 2018”. Y es que ese primer triunfo se le resiste al conjunto rojillo, que acumula, desde el 1 de enero tres empates y una derrota en Liga y un empate y una derrota en Copa, un mes “exigente y atípico”, reconoce Jagoba Arrasate, entrenador rojillo. Toca recibir al Reus, un rival de la zona baja de la clasificación, en Los Pajaritos, donde el Numancia apela a su condición de fortín.

Sin embargo, y como se viene trasladando en pasadas semanas, aunque el equipo no gane, hay un poso de tranquilidad. Arrasate insiste en que “mentalmente estamos bien. Estamos entrenando bien. No tenemos una mochila o una losa encima. Pero también es cierto que en este momento es cuando se empezará a romper la clasificación, a definirse los puestos, y por eso hacer un buen partido y ganar el domingo es importante para sumar tres puntos que, más allá de los clasificatorio, nos haría superar los 40 puntos”.

Por eso “seguir con las buenas sensaciones, en juego y en lo que hacemos, y también mejorar el acierto de cara a la portería. En los dos últimos partidos (Rayo y Almería) creo que hemos estado bien pero no hemos generado demasiado y aunque hemos tenido dos o tres llegadas claras no hemos marcado. Y si no marcas… Por eso lo que tenemos que hacer es insistir, y si en vez de tres hacemos cinco o seis ocasiones, tendremos más oportunidades de meter gol. Pero no tenemos que volvernos locos ni cambiar demasiadas cosas, sino seguir en esa idea, sabiendo que el equipo está bien y en cuanto acertemos llegarán las victorias”.

No estarán ante el cuadro catalán los lesionados Luis y Pablo Valcarce, Julio Álvarez e Higinio. Arrasate presentará un once “con pocos cambios, reconocible y esperemos que fiable. En la delantera puede volver Manu del Moral, que suele ser el referente en casa, o podemos jugar con Manu y Guillermo”. Otra variación podría ser Diamanka por Escassi en el doble pivote junto a Íñígo Pérez, como ante el Rayo.