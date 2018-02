El CNI viaja en el tiempo para descubrir los secretos de la Monarquía Hispánica

Tras 6 meses de trabajos el CNI ha conseguido desencriptar el contenido secreto de las cartas que Fernando El Católico enviaba a Nápoles con minuciosas instrucciones a Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán.

Eran horas complicadas en las que se libraban batallas decisivas para el equilibrio geopolítico de la Europa de principios del siglo XVI. Nadie podía confiar en nadie, las alianzas se rompían al tiempo que se sucedían las traiciones e intrigas en el frente y en la retaguardia. Así que los mensajes debían estar convenientente protegidos. En este caso a través de un complejísimo sistema con más de 200 símbolos que además podían significar una u otra cosa según el lugar en el que estuvieran colocados.

Cadena SER

"No corresponden a letras actuales, son caracteres figurativos, triángulos, rayas, etc. Lo que se ha hecho es relacionar estos símbolos con lo que correspondían, que en ocasiones era una letra u otra, una palabra o no significaban nada y estaban puestos para engañar", decía el coronel Ansón, del Museo del Ejército.

"Son 4 cartas de hasta 11 folios, muy voluminosas" que el personal del CNI pudo conocer en una visita al Museo del Ejército en el año 2015, cuando el Alcázar de Toledo albergó una exposición dedicada al Gran Capitán. "Todo surgió ahí, cuando los investigadores se ofrecieron voluntariamente a descifrar las cartas, una operación muy compleja", según ha desvelado el coronel Ansón, comisario además de aquella exposición.

El CNI y su "Piedra Rosetta"

Hoy, gracias a su trabajo, sabemos que el Rey Católico transmitía órdenes muy concretas y minuciosas: "asuntos como el envío de tropas, la administración de justicia, la recaudación, qué hacer con los prisioneros, o cómo ganarse el afecto de los súbditos en Nápoles", eran algunas de las instrucciones que se plasmaban en las misivas. Una labor que servirá ahora para descifrar otros textos que esperan su turno en archivos y bibliotecas de toda España. Escucha aquí parte de las explicaciones del coronel Ansón