"La diferència entre el que pensa Puigdemont i el que fa és molt eloqüent"

El Govern espanyol ha emplaçat avui la Mesa del Parlament a obrir una ronda de contactes amb totes les forces polítiques catalanes per buscar una solució a la situació política a Catalunya, i proposar un candidat que pugui ser investit president, condició en la qual no està Carles Puigdemont.

Així ho ha explicat el portaveu de l'Executiu, Íñigo Méndez de Vigo, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en la que ha considerat que els missatges en els quals Puigdemont reconeixia que el procés "ha acabat" són "molt reveladors" de la situació en què es troben les forces independentistes.

Per a Méndez de Vigo, els missatges de Puigdemont contrasten amb el vídeo de l'expresident en el qual "a la mateixa hora" seguia "exhortant" a continuar vulnerant la llei i les decisions del Tribunal Constitucional, cosa que deixa clara la "diferència" entre la seva actuació i "el que pensa".

Després de demanar una reflexió sobre això, el portaveu de l'Executiu ha subratllat que "està en mans" del president del Parlament, Roger Torrent, buscar un candidat a la Presidència de la Generalitat que "no tingui comptes amb la Justícia" i proposar un Govern que doni l'estabilitat necessària a Catalunya.

Ha recordat que el TC ja ha aclarit que no és possible investir un candidat de forma no presencial o telemàtica, i ha insistit que és la Mesa del Parlament la que ha de "buscar una altra solució".