Triple reto amarillo

Gran oportunidad para confirmar su mejoría. Así afronta el Villa de Aranda el duelo de este sábado (19:00 h) ante Torrelavega en el Príncipe de Asturias. Los ribereños afrontan en duelo con un triple reto. Ganar de nuevo en casa, hacerlo ante el mejor visitante del campeonato y sumar dos victorias seguidas. Una victoria de mucho valor.

Los de Carlos Colmenero, tras el triunfo en Lanzarote, donde ya actuaron los dos últimos refuerzos -Matheus y Simic-, han dado un paso al frente como equipo. Ahora toca refrendar esas sensaciones ante uno de los mejores equipos de la categoría.

Lejos queda el 23-22 de la primera vuelta donde los amarillos se dejaron los dos puntos en la última jugada. Aunque el encuentro en el Príncipe de Asturias no distará mucho de un final muy similar, igualado.

En las filas ribereñas regresa el central cántabro, Óscar Río, ausente en Lanzarote. Además, el equipo sumaba durante la semana de trabajo a Petter Solenta. El brasileño cuenta ya con el alta médica, pero no participará ante los torrelaveganos.

COLMENERO CONFÍA EN LA 5-1



El entrenador vallisoletano mantiene su filosofía de ver "la botella medio llena". Una idea que cuanta con mayores argumentos tras el triunfo en Lanzarote. Colmenero confía en los suyos, un grupo que poco a poco va adquiriendo el sello que tanto Carlos como Manolo Vecino esperan. El éxito de todo pasa por la defensa en 6-0, pero sobre todo en la 5-1 con la que quieren ir remontando. "Cuando llegamos y hasta la lesión de Bicho era parte de nuestra identidad y ahora con Matheus hemos podido recuperarla", afirma satisfecho Colmenero. Sin lugar a dudas será un factor importante ante Torrelavega

SOTO, SIN REFERENCIAS CLARAS



Por su parte, el homónimo de Colmenero en el bando cántabro, Diego Soto, afirma que "sabemos a quien nos enfrentamos" al mismo tiempo que añade que "aunque no tenemos muchas más referencias de un equipo que ha mutado durante toda la liga". En referencia al duelo de la primera vuelta "el equipo es otro" y espera un partido "muy igualado que esperamos llevar a los últimos minutos", sentencia.

RESTO DE LA 17ª JORNADA

Además del duelo del Príncipe de Asturias, la 17ª jornada en la División de Honor Plata ofrece estos otros siete encuentros: Palma vs Alcobendas, Ikasa vs Lanzarote, Covadonga vs Antequera, Nava vs Barcelona B, Alicante vs Ciudad Real, Santander vs Bordils y Zarautz vs Cisne.