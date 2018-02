El Villa de Aranda vuelve a reconocerse. "Hoy hemos sido un equipo", así resumió el partido un Carlos Colmenero, orgulloso del trabajo de los suyos. Satisfecho ante un Torrelavega que llegaba a Aranda de Duero con la vitola del mejor equipo visitante de la categoría -con una media de 27 goles por partido- y que no llegó a la veintena de goles (18). Enorme sacrificio defensivo de los amarillos. Clave y final del cuento.

El inicio fue decisivo. Paradójico, pero cierto. La escuadra ribereña marcó el rumbo que quiso y se marchó con celeridad en el marcador. Esclarecedor 8-2 en los primeros 15 minutos. Con semejante tarjeta de presentación, la afición ávida de alegrías, el encuentro ya era un bálsamo después de tantos golpes esta temporada. Extraordinaria. La nueva versión del Villa de Aranda recuperó la de siempre, la que nunca debió perderse y la que tantos éxitos trajo al Príncipe de Asturias. Las matemáticas no son exactas pero no mienten y la ecuación defensa-contragolpe siempre ha demostrado ser efectiva. Funcionó, y lo hizo además con dos fórmulas. Una 6-0 soberbia y una 5-1 agresiva y ambiciosa. Y ahí estuvo el partido, no hubo más. Y es que como el propio técnico de Torrelavega, Diego Soto, afirmó tras el partido "el mal inicio nos ha hecho ir a remolque durante todo el partido y nuestro ataque hoy ha sido inefectivo". Parte de razón llevaba porque la inefectividad cántabra fue causa del efecto de la enorme muralla ribereña.

Pudo haber atisbos de reacción anaranjada, pero el sacrificio colectivo de los arandinos no iba a permitir un mero vacilamiento. No estaba permitido el susto, el miedo o la rendición. El partido, los 60 minutos en el 40x20 eran amarillos, no había otro color posible. Se acercó Torrelavega del 10-5 al 11-8 con el que se cerró el primer acto. Nunca hubo peligro. Incluso en la reanudación cuando a los seis minutos se cercó el choque con el 12-11, ahí, con una gran defensa 6-0 y la aparición de nuevo estelar de Amérigo en portería todo quedó resuelto. El Villa no iba a permitir nada y así se pasó del 18-13 al 20-15 hasta el 23-18 final. Victoria de categoría.

Dos puntos que dejan una buena disgestión, pero que no hacen más que situar al equipo, con 14 puntos, en la novena plaza, dos por encima de la zona de descenso -cabeza fría- y a cinco de la quinta plaza -ahora un sueño-. Además, el Villa de Aranda cumple con el reto de la previa. Gana de nuevo en casa -no lo hacía desde el 9 de diciembre ante Bordils (30-23)-. Supera al mejor visitante. Encarrila dos victorias seguidas. Pero lo mejor, se recupera a sí mismo, a su afición y comienza a escribir la historia por donde quiere discurrir en esta División de Honor Plata, aunque cierto es que siempre hay renglones torcidos, esperemos que los menos posibles. El próximo fin de semana toca visita a Palma del Río.

COLMENERO: "HEMOS SIDO UN EQUIPO"

El técnico de los ribereños, Carlos Colmenero, se mostraba orgulloso de sus jugadores al término del encuentro por el gran despliegue ofrecido en la cancha. "Ya había detectado brotes verdes, incluso en Antequera donde no ganamos, y creo que este es el camino a seguir", afirma el vallisoletano. "Este es el camino que debemos seguir y en el que debemos mejorar", advirtió un Colmenero que sigue en la filosofía del partido a partido y gol a gol y que manifiesta que "este Villa de Aranda va a ser un rival temible" sobre todo "en casa con nuestra afición".

SOTO "FUIMOS A REMOLQUE TODO EL PARTIDO"

Por su parte, el entrenador de los cántabros, Diego Soto, se marchaba con mal sabor de boca. Lógico porque como afirmó "el mal inicio nos ha hecho ir a remolque durante todo el partido permitiendo que Villa de Aranda estuviera cómodo en el encuentro". Algo a lo que añadió que "nuestro ataque hoy ha sido inefectivo". Por otro lado, preguntado si consideraba candidato a los puestos de ascenso al Villa de Aranda respondió que "un equipo que ha hecho diez puntos en la primera vuelta es muy difícil que se acerque a los 37, 38 puntos que hacen falta para estar ahí, pero los milagros son posibles", afirmó irónicamente.

RESTO DE LA JORNADA

La 17ª jornada en la División de Honor Plata ha dejado estos resultados en la tarde noche del sábado. Palma 20-29 Alcobendas, Ikasa 25-24 Lanzarote, Covadonga 26-22 Antequera, Nava 29-25 Barcelona B y Zarautz 31-27 Cisne. Este domingo aún restan Alicante vs Ciudad Real y Santander vs Bordils.

FICHA TÉCNICA

VILLA DE ARANDA (23): Amérigo; Moscariello (3), Krook (1), Megias (2), Simic (4), Iker Antonio (1) y Del Val (5) -equipo inicial- Lorasque (3, 3p), Piovarcsik (2), Manu (1), Río, Matheus y Torres (1).

TORRELAVEGA (18): Murillo; Oliver (1), Campo, Eugenio (1), Sergio (4), Merino y Dorado (2) -equipo inicial- Eduardo (1), Benito (1), Dalmau (2), José Carlos (3), Salvarrey (1) y Colunga (2).

PARCIALES: 2-1, 5-1, 8-2, 9-4, 10-6 y 11-8 -descanso- 11-9, 14-11, 17-12, 18-13, 19-14 y 23-18.

ÁRBITROS: Vicen Peris Orts y Manuel Mohedano Fernández. Amarilla a Del Val y Krook (Villa de Aranda) y Sergio, Saúl y Fernández (Torrelavega). Excluyeron a Megias -2- (Villa) y Oliver, Dorado y Colunga (Torrelavega)

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 17ª jornada en la División de Honor Plata disputado en el Pabellón Municipal Príncipe de Asturias con la presencia de alrededor de un millar de espectadores.