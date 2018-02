Cospedal: "La derrota final de ETA es que no ganen el relato"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado hoy en San Sebastián que la "derrota final" del terrorismo de ETA consistirá en garantizar que "no ganen el relato" y no logren "cambiar la historia".

De Cospedal ha presidido hoy la Junta Directiva Regional del PP vasco en San Sebastián, dos horas antes del acto de entrega del Premio Gregorio Ordóñez al exprimer ministro de Francia, Manuel Valls, que se celebra en la capital donostiarra.

La dirigente popular ha aprovechado su presencia en San Sebastián y la conmemoración del 23 aniversario del asesinato a manos de ETA del expresidente del PP de Gipuzkoa para reivindicar el legado de Gregorio Ordóñez y la labor de resistencia y lucha por la "dignidad" y "libertad" que desarrollaron en el País Vasco los sucesores del político asesinado.

Ante un auditorio de dirigentes vascos con el presidente en Euskadi, Alfonso Alonso, a la cabeza, y con la presencia de uno de sus antecesores, Carlos Iturgaiz, la secretaria general ha proclamado que "las víctimas del terrorismo, sus amigos, sus familias, sus compañeros, han sido los mayores héroes de la democracia española".

Cospedal ha señalado que el PP "no permitirá" que nadie "cambie el relato" de lo ocurrido en el País Vasco, porque hacerlo significaría "traicionar" el legado de los populares

Por eso, ha animado a los presentes a transmitir a los más jóvenes "lo que ha sido el terrorismo", que significó "matar por un pensamiento único", que "es lo que hacían y hacen los terroristas".

"La derrota final es que no ganen el relato y no cambien la historia, y no lo van a hacer mientras el PP tenga algo que decir", ha sentenciado.

"No hay mentiras a medias, ni verdades a medias, el relato se tiene que contar de forma completa: que hubo hombres y mujeres que lucharon por la libertad y por defender sus ideas, la unidad, la concordia, poder disfrutar del país de uno, lucharon por eso y dieron su vida, ese es nuestro legado. El legado de Gregorio Ordóñez y muchos otros es nuestro tesoro", ha agregado.

Administrar dicho legado no es una "moda pasajera", como hacen algunos partidos que "están de moda" y que modifican sus principios sobre la marcha.

"Algunos, singularmente algunos partidos que están de moda, que, por ejemplo, estaban en contra de la educación concertada, ahora parece que están a favor, estaban en contra de la prisión permanente revisable, ahora están a favor, se levantan, ven el periódico y dicen, a ver por dónde vamos hoy", ha criticado.

Ha abogado por "garantizar la convivencia y la estabilidad" en lugar de "pasarse todo el día creando divisiones, provocando fracturas y creando debates con un objetivo que es ganar votos".

En este punto, se ha referido a Cataluña y ha citado la fuga de empresas y los datos de paro negativos del último mes, que ha atribuido a que esta comunidad autónoma "ha estado gobernada por personas que no cuidaban de la estabilidad, de las cosas de la gente, sino de sus propios intereses".

Cospedal ha vuelto de nuevo a la memoria de Gregorio Ordóñez para citar una de las frases del político guipuzcoano, que decía que "la única independencia que le importaba era la que le permitía tener un salario digno, servicios garantizados y un techo". "Esa es la independencia que ha defendido siempre el PP", ha concluido.

A Cospedal le ha precedido en el estrado el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, quien ha presentado a su partido como garantía de estabilidad en Euskadi, como lo son, a su juicio, la Constitución española y el Estatuto de Gernika.

Se ha dirigido al lehendakari, Iñigo Urkullu, para advertirle de que "esos son los puentes que unen a los vascos", por lo que ha pedido que en la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco "se descarte definitivamente que Euskadi vaya a meterse en el lío de la autodeterminación".

Ha agregado que el PNV tiene que elegir entre la estabilidad que representa el PP o "Bildu, la ruptura, Gure Esku Dago, que son la ANC vasca", y que representan los "devaneos" de los jeltzales.

Tras la celebración de la Junta Directiva, los dirigentes populares vascos se han dirigido a un céntrico hotel donostiarra para asistir al acto de entrega del Premio Gregorio Ordóñez al exprimer ministro francés, Manuel Valls, donde coincidirán con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, y con el expresidente José María Aznar, entre otros.