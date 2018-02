Poca guasa, mucho drama

Así ha sido esta noche del último cuarto de final del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2018

CHIRIGOTA GRUPO DE GUASA

El sonido del día lo trae Solera 1847



El Air Force Juan permite llegar a Trump al Falla. Primera letra al espionaje. "Os pasáis todo el día viendo películas de James Bond". "Todos los satélites nuestros son para ver el fútbol, no para espiaros". "La vida privada para nosotros es lo más grande, tenemos que concienciarnos de que la intimidad de una persona es lo más sagrado". Y remate con la Gürtel y Rajoy. Segunda letra sobre la libertad de expresión. "Todos los periodistas son bien recibidos, menos tú, tú y tú. ¿Cuándo se ha visto que un medio sea manipulado por un presidente? La prensa libre para nosotros es lo más grande". Las letras no llegan a romper, y la interpretación del pasodoble tan llena de pausas e interrupciones lo acerca más a una parodia. Es un pasodoble incantable. En los cuplés tampoco terminan de afinar mucho, con los estudios de políticas, que habría que hacerlos en Soto del Real para poder tener a los mejores profesores, o los pasos que da Terelu del sofá a la nevera. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 6,97

CORO LAS MIL Y UNA HISTORIAS

El coro de Chiclana, tras su digno pase de preliminares, da un paso más allá con dos buenas letras de tangos. El primero, a favor de la libertad en el carnaval pero con críticas a los que caen en el insulto y lo chabacano. El segundo, sobre el patriotismo de boquilla. Piden a los españoles que defiendan los derechos importantes, en vez de instar a atacar a los catalanes. La música es bonita, aunque presenta algunas carencias en la interpretación. Cuplés, sin demasiado tino, pero rematados con estribillo potente. El popurrí, un bonito repaso literario, cierra una buena actuación. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 4,57

COMPARSA NI LOS BUENOS SON TAN BUENOS...

La comparsa de Iván Romero canta con una elegancia y dulzura que engatusa. La parte acuartetada del autor se hace redundante, pero consigue el efecto de introducir las letras con humor. Buenas letras en pasodobles. Una a los estériles enfrentamientos entre Cádiz y Sevilla, representada por las peleas de cadistas o sevillistas. Otra, a la falta de inversión en el Hospital Puerta del Mar, reconvertida en Puerta al infierno. Cuplés de corte sexual, el segundo, subido de tono, acaba con Dora la Exploradora. El popurrí se sigue con entusiasmo con su mensaje vitalista. Punta Cana o el Mamadero. Dos opciones para representar el paraíso o el infierno. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 6,26

COMPARSA LOS CAMPANEROS

La espectacular puesta en escena viene acompañada de una espectacular presentación. En los pasodobles Remolino escribe dos escenas cotidinadas. Una conversación entre dos vecinas. Una, desesperada por sus hijos. La otra, le dice que está tan sola que no le molesta el ruido porque "sus problemas son música para sus oído". En la segunda letra escenifican una pelea que deriva en una reivindicación por la lactancia materna en público. Tolón, tolón para los cuplés. Buen popurrí, que ahonda en la espectacularidad de la puesta en escena. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ:

CHIRIGOTA QUÉ CALÓ

La chirigota del Canijo de Carmona se encarna en un papel de patriarca gitano. El tipo no termina de conectar. La música del pasodoble de Bienvenido, aunque hermosísima, no termina de encajar ni en el tipo ni en el grupo. Letras correctas sobre la sociedad enganchada a los móviles y el parque Genovés. De los cuplés, mejor el primero a Julián Muñoz, que al camarero gay que le pone coranzocitos en el café. El popurrí cargado de rancios tópicos. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 5,65

CORO TIEMPOS MODERNOS

El coro de Procopio ha dado un salto de calidad este año. Consigue dos grandes tangos. Uno, como si fuera una muñeca rusa, va entrando poco a poco en el más profundo de los amores, para acabar con la esencia que es Cádiz, la ciudad que está en sus adentros. La segunda letra, una agitada protesta contra los abusos policiales como razón para apoyar la independencia de Cataluña. Cuplés a Teófila y Kichi con similar remate ambos. El popurrí tiene momentos musicales muy bonitos. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 5,69

COMPARSA LOS ZINCALÉ

La comparsa dirigida por Fali Mosquera se come el escenario. Canta con muchísima fuerza, con aire gitano bien hilvanado. Pasodobles con gran dramatismo. El primero, a las enfermedades raras. "Políticos desgraciados, si devolvieran lo robado, ya muchos enfermos se habrían curado", cantan. El segundo, una madre que riñe a sus hijos y ellos le hacen caso, pero cuando se hacen grandes no entienden cuando una mujer les dicen que no. "Maldita selva, siguen sin entenderlas, y sólo son dos letras". Cuplés bien resueltos y un popurrí muy flamenco sellan un gran pase. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 5,67

CHIRIGOTA LAS PINCHAPELOTAS

Tipo muy gaditano. Suena a Cádiz desde el principio. Pasodoble de piropo al Museo del Carnaval en el Palacio de Recaño porque un palacio merecen las coplas de Fletilla o Paco Alba. Buena segunda letra a una anciana en silla de ruedas, que no puede salir de su casa sin ascensor. Así que su casa es su cárcel. Los cuplés bajan el nivel. Popurrí con algún golpe aislado. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 4,81

COMPARSA LOS INCONTROLABLES

La comparsa de Pepito Martínez tiene la dificultad de actuar cerrando cuartos de final, ante un público muy frío. Su repertorio tampoco anima mucho. Un pasodoble a un adolescente, que todavía tiene mucho que aprender. La segunda letra, a los corazones, y los dolores. Cuplés con algún chiste quemado, como ellos se cantan. El popurrí incide en sus metáforas del fuego. No parece que este incendio amplíe focos tras su repertorio de hoy, pero la decisión la tendrá el jurado oficial, que actuará tras cerrar su actuación. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 5,06