Los caseteros ven bien la lucha contra el machismo en la feria pero dudan de que se pueda prohibir el acceso

El Ayuntamiento de Córdoba permitirá a los responsables de las casetas de la Feria, impedir la entrada a las mismas a quienes porten ropa o símbolos que inciten al sexismo. La intención es erradicar por completo las actitudes machistas en esta celebración, evitanto también la utilización de mujeres como reclamo publicitario. En caso de incumplimiento, el consistorio podrá denunciar a los infractores.

Desde el sector casetero de la ciudad, prefieren esperar hasta ver con más detalle la nueva legislación, aunque el presidente de la Asociación de Casetas Tradicionales, Rafael Bocero, tiene claro que "estamos de acuerdo con que se luche contra el machismo. El tema es que no debe desvirtuarse con algún tipo de norma lo que en realidad debe ser la cosa. Muchas veces, con tanto legislar podemos desvirtuar el tema. Yo muchos años he visto grupos de chisca con camisetas y unas frases que a mí no me gustan, pero son ellas las que las usan. Ahora vienen a una caseta ¿y nuestro portero les debe prohibir la entrada por eso? ¿Quiénes somos nosotros para prohibir una enyyrada?", afirmó Bocero, quien insistió en que están de acuerdo en tomar medidas que luchen contra el sexismo.

La Feria de la Salud se celebra en mayo, pero ya se están dando los primeros pasos para seguir en la línea del año pasado y declarar la fiesta libre de machismo.