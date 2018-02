Luisinho: "Si no reaccionas lo más rápido posible, no tienes escapatoria"

El portugués Luis Carlos Correia, 'Luisinho', lateral izquierdo del Deportivo, ha admitido este sábado, el día después del 5-0 que encajaron los blanquiazules en Anoeta ante la Real Sociedad, que si el equipo no "reacciona lo más rápido posible" no tendrá "escapatoria" y, en consecuencia, perderá la categoría.

"El equipo no ha tocado fondo, pero si no consigues salir lo más rápido posible va a tocarlo porque son derrotas por números muy grandes y si no reaccionas lo más rápido posible no tienes escapatoria", comentó en rueda de prensa.

El jugador blanquiazul explicó que "el cambio" que debe dar el equipo "pasa por ganar partidos" para no caer a la categoría de plata.

"Si no reaccionas sí (desciendes) porque hay cuatro o cinco equipos para bajar y se salvan tres. Si bajamos los brazos seremos uno de ellos. Hay muchos puntos en disputa, un partido muy importante ante el Betis (el lunes 12) y hay que empezar a ganar. Ya no digo puntuar, porque un punto ya no llega", precisó.

Del partido ante la Real Sociedad dijo que no esperaban lo que sucedió en el terreno de juego: "La imagen no fue la mejor, una imagen que no se debe dar y no queda otra, hay que salir, trabajar. Nosotros somos los que metimos al Deportivo ahí abajo y los que tenemos que sacarlo".

Admitió que el equipo "no está compitiendo porque, si lo hiciera, no sucedería lo que está pasando" y añadió que "todos" son culpables".

"No debería pasar esto, somos profesionales del fútbol y sabemos que es un momento difícil, delicado, quizás el más difícil de los últimos tiempos", comentó.

Reconoció también que "no solo el entrenador", sino también los jugadores, quedan "tocados" después de los últimos resultados.

"No queríamos que esto pasase pero está pasando, a veces no hay grandes explicaciones, hay que estar juntos, no hacer batallas por cuenta propia. Es un momento que no es fácil, las palabras no llegan y hay que ir a los hechos", opinó.

Luisinho respaldó el trabajo del técnico, Cristóbal Parralo, pero matizó que "es verdad que los resultados al final son los que mandan" en el fútbol y dejó en manos del club la decisión sobre el banquillo.

"Sabemos que el entrenador hace todo para poder sacar esto de la mejor manera, no lo está consiguiendo y nosotros somos culpables de estar en esta situación. Si es lo mejor para el club (el cambio de entrenador), que así sea", dijo.

Pronosticó, como ya había hecho en semanas anteriores, que esta temporada los equipos son "más competitivos" y la permanencia está más cara: "Va a ser una pelea muy difícil pero no podemos bajar los brazos".

"Todo el mundo pensaba que este iba a ser un año tranquilo y es el más intranquilo", confesó Luisinho, quien matizó que el "primer paso" que debe dar el equipo es "confiar" en sí mismo y "tener la esperanza de que pueda cambiar" el panorama.