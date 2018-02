Jódar acogerá de la XV Feria Andaluza de la Biodiversidad

Se trata de un importante evento a nivel autonómico, abierto a la participación desde otros ámbitos de todo el país.

Como acto de apertura, a modo de presentación, la presidenta de la Red, María Carrascosa, y la especialista Marta González, han ofrecido una valiosa e interesante conferencia científico-divulgativa, a los alumnos y alumnas del IES ‘Juan López Morillas’ y al público en general, sobre "La importancia de la biodiversidad cultivada en los sistemas agroalimentarios locales", en la presentación también han intervenido el concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Jódar, Juan Caballero, y el presidente de la ‘Asociación Eco-Cultural Huerto de la Cora’, Salvador Mesa.

El concejal de Agricultura, Juan Caballero, en su intervención destacaba “…en carácter eminentemente agrícola del pueblo de Jódar… Jódar siempre ha tenido una cultura, no solamente relacionada con el olivar, sino con huerta y muchos tipos de cultivos, ha sido algo muy tradicional en Jódar… contamos con la presencia de una Asociación Eco-cultural puntera en la provincia, incluso en Andalucía, como es el Huerto de la Cora, nosotros estamos muy orgullosos de contar con ellos, de colaborar, dentro de nuestras posibilidades, con lo que representa y la labor que está realizando… la importancia de estos proyectos y estas charlas de divulgación es más que meridiana…”.

Por su parte, Salvador Mesa, explicaba que “… la Red de Semillas es una organización importante en cuanto al trabajo de recopilar un material, con la que vamos a colaborar en la organización de la feria agrícola de la biodiversidad andaluza, que se va a celebrar en Jódar… es un evento muy importante y que es todo un privilegio que se celebre en nuestro pueblo… viene mucha gente importante, hay conferencias, charlas, talleres, exposiciones, hay puestos, intercambio de semillas… de catas, de reconocimientos, de probar, de ver productos nuevos y días de aprender… y este es un primer acto público de presentación… esto es una cosa por y para la gente joven… poner mucha atención, porque yo creo que os va a cambiar, es el primer puntito, de un proceso que ojalá dure toda la vida en vuestra mente y vaya creciendo, por interés propio…”.

Teníamos la oportunidad de conversar, brevemente, con María Carrascosa, que nos resumía el contenido de la conferencia, “… lo que vamos a hacer es reflexionar, con el alumnado, que son las variedades locales, que es la producción ecológica, que son los mercados locales… nos encontramos en un marco en el que la alimentación no se considera socialmente muy importante, y que la producción de alimentos se trata como una producción industrial, a veces se producen tomates como se producen bolígrafos, incluso en el mundo rural, la gente esta muy desconectada de la producción de alimentos, y eso hay ponerlo encima de la mesa y de eso hay que hablar, porque la alimentación es lo que nos da salud, lo que nos hace estar bien, y le da también salud a nuestro entorno, hay que mimarla mucho y hablar de ella… hemos perdido la autonomía y la soberanía alimentaria, el poder alimentarnos de lo que producimos en el lugar en el que vivimos y con esa alimentación cercana dependemos menos del petróleo y además estamos dando trabajo y economía a la gente con la que compartimos territorio, todo lo que busque fortalecer y recuperar todas las huertas y espacios productivos en los municipios es esencial… un elemento muy importante para ello es el apoyo desde las políticas públicas, que los ayuntamientos crean que esa es una batalla que merece la pena llevarla y apoyen todas las iniciativas de recuperación de soberanía alimentaria a nivel municipal… el trabajo agrario y el trabajo en torno a la alimentación no debe verse como algo indigno, todo lo contrario, debe verse como algo digno y algo que posibilita tener una vida que merezca la pena vivida… lo que no puede ser es que los agricultores estén trabajando con precios por debajo de los costes de producción, con toda una serie de herramientas que dignifiquen, de manera efectiva y clara, ese trabajo agrario puede ser una alternativa muy interesante, muy sana a nivel laboral para los jóvenes… con la que está cayendo a nivel de salud pública, el único camino es una alimentación sin químicos, con pocos alimentos procesados, sin precocinados, una cesta de la compra sencilla y cocina en casa a fuego lento…”.

De forma paralela también se ha celebrado una jornada informativa, el pasado jueves, en la Universidad de Jaén, “Retos de la biodiversidad cultivada y soberanía alimentaria”, dentro del proyecto “Promoviendo los sistemas alimentarios sostenibles de Andalucía a través de las variedades locales de cultivo”.

Y el sábado, “Asamblea Abierta de Socios y Socias 2017 de la Red Andaluza de Semillas: ‘Cultivando Biodiversidad’”, dentro de la cual se va a desarrollar la ‘1ª Reunión preparatoria de la XV Feria de la Biodiversidad’, con representantes de las asociaciones organizadoras y el Ayuntamiento de Jódar.