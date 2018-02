Mata frustra la enésima hombrada

Salir de León es un ejercicio de riesgo para una Cultural que parece fiarlo todo al Reino de León después de una nueva derrota que arroja números alarmantes fuera de casa: cuatro derrotas consecutivas con once goles encajados y cinco meses sin lograr la victoria. El derbi de Zorrilla, lejos de descubrir, incidió en el equipo de las dos caras.

Recuperó De la Barrera una alineación reconocible tras las fallidas variantes de los últimos desplazamientos. Esta vez nada salió de ojo, ni siquiera la inclusión de Samu Delgado en el once en detrimento de Moutinho, pero la Cultural acabó siendo la de siempre, ambiciosa con el balón, presente en el área rival y un bizcocho delante de su portero.

Rodri cae ante Borja Fernández / La Liga

Nunca se sabrá que hubiera sido de este partido si Rodri hubiera batido a Masip a centro de Buendía. La pelota se quedó enredada en las piernas del portero privando a la Cultural de su primera ventaja en campo rival. La respuesta, ya la conocen. Tras varios intentos a la espalda de la zaga, el balón en largo al que corrió Mata continuó con un toque de Plano y una recepción de Pablo Hervías con final antológico. El extremo controló, Ángel miró y el remate de izquierda se fue el ángulo.

Comenzó el calvario del lateral Ángel, que repitió la discreta actuación de sus tres primeros partidos como culturalista. Escenificó algunas de las carencias que le sacaron de Zorrilla, todas en defensa porque en ataque, su fuerte, poco ha enseñado aún. Ante Hervías sufrió lo indecible, como el resto del plan defensivo obligando a Palatsi a volar a su derecha para desvíar el claro remate de Anuar en una acción de patio de colegio.

Instante en el que Rodri acortó diferencias / La Liga

De un córner a favor, y no es la primera vez, nació una contra local que cazó en paños menores a los defensas debido a la nula cobertura. La transición terminó con el remate del canterano. Fue el anticipo de otra carrera de Hervías por la banda derecha, un centro desde la línea de fondo y un cabezazo de Mata ganando la partida a Zuiverloon y al propio Palatsi, que había abandonado sus dominios.

Recurrió entonces la Cultural a su ya conocido gen de superación que parece no tener límite. La sensaciones eran diferentes cuando los jugadores pisaban campo contrario, allí donde Buendía y Rodri suelen sacar sus virtudes. El punta recibió un balón dentro del área y picó por encima de Masip para recortar distancias y un envío del argentino le cayó a placer a Samu Delgado, cuyo disparo tropezó en un defensa e igualó la contienda segundos antes del descanso.

Fortalecidos por su hombrada, los azules entraron en tromba al partido con un dominio tan insistente que provocó el murmullo entre los aficionados vallisoletanos, habituados a los bajones de su equipo. Sin embargo, la Cultural amagó sin pegada, sin disparos a portería y, cuando el Valladolid desplegó su arsenal atacante, se encomendó a hacer buena su preciada renta. Surgió entonces otro aspecto diferencial, los cambios.

Luis César fue a por todas y agitó su juego por bandas donde entró un Gianniotas desequilibrante, mientras que del banquillo contrario salió un Moutinho intrascendente. Gianniotas dribló a Buendía, centró, metió el puño Palatsi y, con todo a su favor, Luismi remató contra el cuerpo del meta. Y aparecieron Toni Villa y Ontiveros. Y De la Barrera dejaba pasar los minutos. La Cultural no sufría, pero no crecía hasta que otra pelota al área de Ontiveros encontró a David García sujetando a Mata en posición de remate. Penalti y transformación del artillero. En los diez minutos restantes el partido se embarulló, aparecieron las malas artes de unos y de otros y en un triple intento, Yeray, Señé y Buendía no atinaron con el disparo.

REAL VALLADOLID 3: Masip; Antoñito, Deivid, Calero, Moyano; Borja, Luismi, Anuar (Gianniotas, 64'); Hervías (Ontiveros, 75'), Plano (Toni Villa, 75') y Mata.

CULTURAL 2: Palatsi; Iza, Zuiverloon (Guarrotxena, 85'), David García, Ángel; Yeray, Mario Ortiz (Ideguchi, 90'), Señé; Buendía, Rodri y Samu Delgado (Moutinho, 65').

GOLES: 1-0- Hervías (minuto 12), 2-0-Mata (minuto 29), 2-1- Rodri (minuto 34), 2-2- Samu Delgado (minuto 44), 3-2- Mata (minuto 81).

ÁRBITRO: Milla Alvéndiz (Andalucía). Amonestó a Plano, Calero, Ontiveros, Borja, Gianniotas por el Valladolid y a Mario Ortiz, David García, Rodri e Iza por la Cultural.

INCIDENCIAS: Estadio José Zorrilla. 11.853 espectadores, entre ellos más de mil culturalistas.