Etxeberria sustituye a Martí

Etxeberria es el tercer futbolista de la historia del Athletic de Bilbao con más partidos jugados y hasta la fecha dirigía al Amorebieta, de Segunda División B. La presidenta del conjunto vizcaíno ha confirmado a la SER que no pondría pegas a su desvinculación, y que muy probablemente este lunes el de Elgoibar se despida de sus futbolistas.



Concepción empezó a temer hace un par de semanas que la destitución de Martí era inevitable. Sin embargo, no tomó la decisión de relevar al balear tras la sonrojante goleada en casa contra el Barça B (0-2). Entre otros motivos, porque no había ninguna opción en el mercado que le satisficiera plenamente.

NOTICIA | La presidenta del @sdamorebieta confirma a la SER el acuerdo para la desvinculación de Joseba Etxeberría y que entrenará al @CDTOficial. — MANOJ DASWANI (@mdaswani) 4 de febrero de 2018

Los entrenadores que comenzaron la temporada en el paro y que más podían encajar en el proyecto blanquiazul (Abelardo, por ejemplo) ya habían encontrado acomodo en otros destinos. Esa fue una de las causas por las que decidió esperar. hasta el sábado.



El cese de Martí es producto de una trayectoria decadente. El representativo no ha sumado victorias en ninguna de sus cuatro comparecencias más reciente y ha ganado solo tres veces en las últimas 17 jornadas. Era un secreto a voces que un nuevo tropiezo en Granada precipitaría los acontecimientos en el seno de la institución, así que el Tenerife recibió no pocos ofrecimientos de entrenadores. Los que más se tuvieron en consideración:Alberto Toril y Josu Uribe.