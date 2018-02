Rajoy pide en Córdoba que no se deroge la pena de prisión permanente revisable

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha clausurado en Córdoba una convención del Partido Popular sobre la prisión permanente revisable. El Parador de la Arruzafa acogió esta reunión de cargos políticos del PP y de militantes en la que se defendió la necesidad de mantener y mejorar la pena de prisión permanente revisable ante la posibilidad de que el Congreso pueda rechazarla tras la proposición no de ley del PNV.

El Partido Popular insiste en la importancia de mantener esta pena que está vigente en todos los países de la Unión Europea. Los populares defienden esta norma frente a quienes “hacen demagogia constante equiparando la prisión permanente revisable con la cadena perpetua”, según señaló el Ministro de Justicia, Rafael Catalá.

El grupo popular presentará este viernes en el Congreso un proyecto de ley para mantener esta pena y aumentar de ocho a once los delitos por los que puede aplicar la prisión permanente revisable. En la actualidad se aplica a delitos de asesinato pero la intención del PP es ampliarla a casos de secuestro que acaban en asesinato, en casos de terrorismo con el uso de armas químicas y en los casos de asesinato con ocultación del cadáver y la ausencia de colaboración con la Justicia.

Mariano Rajoy aseguró que “es una pena que es proporcionada a la gravedad de los crímenes que castiga, en sintonía con las democracias de nuestro entorno. Hay una amplia mayoría de españolas que defiende esta pena que castiga crímenes tan graves. No se trata de promover ningún tipo de cadena perpetua sino de proteger a la sociedad de criminales peligrosos hasta que no demuestren lo contrario. Entiendo que algunos discrepen, porque están en su derecho, pero el dolor de muchos padres cuyos hijos han sido asesinados, ese dolor no es revisable. No se debe derogar esta ley”, comentó Rajoy.

El presidente del Gobierno y del Partido Popular insistió en que “la prisión permanente revisable no es ningún invento del PP. Existe en muchos países europeos. En Francia, por ejemplo, fue aprobada por los socialistas. La norma que aprobamos en 2015 contó con todos los avales. Esta reconocida por la Corte Penal Internacional, pero sobre todo cuenta con el apoyo de los españoles. El PP hará todo lo que esté en su mano para que no se derogue esta ley”, concluyó Rajoy.