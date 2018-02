Santiago Villanueva: "El sistema contra la violencia de género funciona, pero podría hacerlo mejor"

En una entrevista en la Cadena Ser, el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, reconoce que el sistema contra la violencia de género funciona pero añade, “podría funcionar mejor”. Preguntado sobre la reiterada ausencia de juez sustituto en A Coruña afirma que “se tienen que suplir las carencias en violencia de género y producirse las sustituciones por un procedimiento interno en casos importantes como este, a los que hay que dar prioridad”, algo que ya ha hablado con el Tribunal Superior de Xustiza.

Con respeto a los medios para combatir esta lacra, Villanueva asegura que seguirán trabajando como una mejor dotación “tanto a nivel juzgados, policial y de servicios”. Sobre denuncias, explica que van a más y que también suben las realizadas por terceras personas “que es lo que pedimos porque no podemos permitir ese tipo de violencia”.

Santiago Villanueva respalda la actuación policial en el caso de Diana Quer y justifica que no se estableciera ninguna medida para controlar al Chicle a pesar de que era el principal sospechoso desde hacía meses. “En España no existe la detención preventiva, había vigilancias establecidas pero no se puede vigilar 24 horas a todos los sospechosos”. También explica que la investigación sigue avanzando para aportar datos al sumario abierto por la muerte de esta joven madrileña.

Semana complicada ante la posibilidad de nevadas Santiago Villanueva pronostica una semana complicada debido a la alta posibilidad de nevadas que conlleva la caída de la cota de nieve a los 100 o 200 metros. “Esta semana que entra va a ser complicada, podría nevar en cualquier sitio de Galicia según las previsiones”, anticipa. Añade que las administraciones están preparadas, que desde noviembre está activo el plan de vialidad invernal, que Galicia cuenta con 91 máquinas quitanieves y con 19.000 toneladas de sal. A los conductores les pide precaución al volante y que se informen de la situación de las carreteras antes de emprender un viaje.

En materia de lucha contra el fuego, el delegado del Gobierno se resiste a negar la existencia de una trama e insiste en que “hay incendios que no se producen de forma espontánea; 260 incendios en un mismo fin de semana es muy complicado y las casualidades son raras”. A ese respecto, prefiere esperar a que concluyan las investigaciones que realiza la policía autonómica.

El delegado del Gobierno opina además que hay que aumentar la vigilancia en los montes todo el año y en ello trabaja, afirma, el ejecutivo central porque “ahora las estaciones ya no son como antes”.