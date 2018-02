Mucho talento y escasa financiación

En el Día Mundial Contra el Cáncer nos acercamos a la esperanza de que en no mucho tiempo pueda aparecer una cura, lo hicimos de la mano de alguno de los investigadores del CIMUS (Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas) de la USC.

Uno de los equipos que está en la vanguardia internacional de la investigación sobre el cáncer es que lidera el Dr. Román Pérez-Fernández, concretamente el laboratorio de "Endocrinología Oncológica". Hace unos días publicaban en la prestigiosa Oncogene (Grupo Nature) un artículo en el que describen un mecanismo implicado en la metástasis del cáncer de mama hacia el hígado y el pulmón. Además del Dr. Pérez-Fernández, es un avance que debemos agradecer a los investigadores Anxo Martínez, Juan Sendón y Samuel Seoane.

No son pocos los retos a los que se enfrentan, el cáncer es muy complejo y "la financiación se ha recortado dramáticamente en los últimos ocho años, falta de visión de los político e incluso de las universidades". Anxo Martínez, joven investigador de Boiro que marcha en un par de meses a seguir formándose en San Diego - California, y el Dr. Román consideran incomprensible que desaprovechemos el talento de los científicos formados aquí pero que tendrán que marchar a trabajar en otros países que no gastado un euro en su preparación. Anxo Martínez no duda que con esta situación el país se empobrece, "aquí quedan los mediocres".