Neal ajusticia a un Obra fallón

Le faltó acierto cuando se decidía el partido en Zaragoza al Monbus Obradoiro que regresó incrementando la racha de derrotas en tierras zaragozanas. Tuvo que lidiar un contratiempo importante que surgió durante el partido, como fue la lesión en su hombro izquierdo de Pepe Pozas. Pero el Obradoiro perdió por falta de acierto en varios tiros liberados en el último, faltó el acierto exhibido ante Valencia Basket. Y sobró la exhibición de Gary Neal, el MVP de la jornada que anotó 36 putos para 33 de valoración.

El jugador estadounidense fue la pieza sobre la que giró todo el juego del equipo rojillo y que ayudó a que los suyos sumaran una victoria tras la semana convulsa vivida a orillas del Ebro con destitución deJota Cuspinera. Fue él el que calentó al Príncipe Felipe, que mientras el duelo estuvo igualado tenía identico ruido que un funeral.

El equipo maño pareció salir los primeros minutos encogido al parqué, lo que fue aprovechado por el Monbus Obradoiro para llegar a tener hasta 6 puntos de renta (5-11) cuando apenas se habían consumido cuatro minutos. Sin embargo, la mano de un gran Gary Neal impidió que se pudiera consumar el despegue de los de Moncho Fernández, que vieron cómo los locales se llegaron a colocar por delante en el minuto 8 (19-18) para acabar los diez primeros minutos con el electrónico equilibrado.

La historia se repitió en el segundo parcial, en el que, de nuevo, el equipo santiagués, gracias al acierto en los triples, consiguió recuperar el mando en el marcador ante un equipo maño que tenía problemas para anotar.

Sólo un magnífico Neal, que acabó el primer tiempo con 19 puntos y 4 de 5 en triples, sostenía a su equipo ofensivamente cuando peor lo pasaba y cuando el Monbus Obradoiro martilleaba desde el triple (7 de 14) para llegar a la mayor renta del partido hasta ese momento (32-40, min.15). A partir de ahí, una mejoría en defensa permitió correr contragolpes a los hombres de Pep Cargol y llegar al intermedio con una ligera ventaja (47-44).

A la vuelta de vestuarios se mantuvo la igualdad, pero un Matt Thomas que había estado muy bien sujeto, comenzó a despertar tirando del equipo cuando el Tecnyconta intentaba abrir brecha en el marcador, algo que solo consiguió mediado el último acto (77-69), llegando a tener incluso 10 puntos de renta (88-78) a falta de 2:18 para la conclusión.

Con esa ventaja el Tecnyconta Zaragoza sabía que no se le podía escapar la victoria salvo que hiciera las cosas rematadamente mal, algo que no ocurrió porque estiró sus posesiones y no falló, algo que sí hizo el Obradoiro cuando apuraba sus opciones en el tramo final para acabar claudicando una temporada más en Zaragoza, esa vez por seis puntos.

93 - Tecnyconta Zaragoza (23+24+21+25): McCalebb (10), Neal (36), Barreiro (3), Álex Suárez (3) y Varnado (7) -cinco inicial- Triguero (4), Dragovic (4), Bellas (13), Michalak (4), De Jong (9) y Blums (-).

87 - Monbus Obradoiro (23+21+22+21): Pozas (-), Matt Thomas (22), Bendzius (6), Radovic (12), Pustovyi (12) -cinco inicial- Sabat (6), Simons (-), Llovet (3), Spires (-), Navarro (11), Corbacho (12) y Laksa (3).

Árbitros: Conde, Araña y Sánchez Mohedas. Eliminaron por cinco faltas a David Navarro (min.40).

Incidencias: partido correspondiente a la Jornada 19 de Liga Endesa disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante unos 6.800 espectadores.