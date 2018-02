20-34. Mecalia Guardés muy superior al Puchi

Cuando te mides a un equipo superior, con infinidad de recursos, sólo puedes mantenerte en el partido si rayas a gran nivel y limitas los errores. Pero esto no fue lo que sucedió en el choque entre Ants:Bfit Muchoticket Santa Eulària y Mecalia Guardés. Las actuales campeonas de la competición fueron un rodillo que pasó por encima de las ibicencas, muy blandas en defensa y sin recursos en ataque. La igualdad el marcador duró sólo cinco minutos. El Puchi que empezó con su defensa adelantada cometió demasiados errores y en un visto y no visto se pasó de un 2-4 favorable a las visitantes a un demoledor 2-9. Las visitantes encontraban siempre la superioridad cuando atacaban para fusilar la portería del Puchi, mientras que las de Noel Cardona se estrellaban una y otra vez ante el muro de Mecalia . Aunque el Puchi nunca se rinde se vio en todo momento una clara superioridad de las visitantes que se fueron al descanso con una renta de ocho goles, 10-18, que se fue ampliando nada más arrancar la segunda parte. A las locales no les salía nada mientras que las jugadoras de Mecalia eran capaces de anotar jugando con sólo cuatro jugadoras, tras dos exclusiones y de frenar después el ataque local. Con la sensación de domino visitante los minutos fueron pasando hasta el marcador final en un contundente 20-34. Puchi y Guardés tienen objetivos distintos y si no ofreces tu mejor versión, todavía es más notoria la diferencia en la pista.

