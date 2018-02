Vargas presenta su dimisión

Vicente Vargas ha presentado su dimisión como entrenador y director deportivo del Xerez CD después de que su equipo perdiera por 0-2 frente al CD Cabecense, aunque la decisión, según ha podido saber la Cadena SER, la había tomado tras el encuentro ante el Puente Genil.

Fue el domingo por la mañana, cuando el ya ex-responsable deportivo del club, comunicó a Juan Miguel Becerra, presidente de la Asociación Xerez CD, su decisión “irrevocable”, de abandonar la entidad, a pesar de que tenía un año y medio más de contrato. Vargas mantiene que "era el momento oportuno, el equipo está fuera de la zona de descenso, ganando cinco partidos de los catorce que restan entiendo que la permanencia está conseguida, quizá con algún punto menos. La plantilla para jugar estos catorce partidos está cerrada con veintidós jugadores, algo que yo no he podido tener en toda la temporada. Creo que hay plantilla para permanecer en la categoría y tal vez se necesita algo nuevo y, por eso, he decidido marcharme".

Vargas pone fin de esta manera a su etapa en el Xerez CD, donde en dos años y medio ha conseguido devolver al conjunto xerecista a categoría nacional con dos ascensos consecutivos a División de Honor y Tercera División.

El entrenador jerezano explicará en rueda de prensa este viernes los motivos de su marcha. Vargas tenía claro que ante el Cabcense, más allá del resultado, iba a ser su último partido y antes de marcharse quiso apuntalar la plantilla con la llegada de los cinco refuerzos, a los que él mismo tramitó toda la documentación antes del cierre del mercado de fichajes.

.