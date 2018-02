Calzada de los Molinos vibra con Malú

El día después del triunfo de Malú de Villadiezma, la localidad de Calzada de los Molinos (Palencia) vive como propio el triunfo de la galga palentina que ha hecho historia. Hoy es día de fiesta de Calzada. En todas las charlas aparece la gesta de la campeona. Para los que todavía no se hayan enterado, Malú, adiestrada por Óscar Cantero, se proclamaba este sábado campeona de España de galgos en campo, y lo hizo tras derrotar a una galga con experiencia en este tipo de competiciones, la galga andaluza Milana.

Fue en Madrigal de las Altas Torres (Ávila) y Malú se impuso claramente, sin perder ni un solo punto. No partía como favorita, pero rompió todos los pronósticos. Malú es ya una referencia en Calzada. Nació el 11 de abril de 2016. Su propietario es Aureliano Cantero Díez y su adiestrador Óscar Cantero. Malú no dio opción a una tercera carrera y demostró que ese tópico que no siempre es verdad, "de casta le viene al galgo", aquí se cumplió; ya que desciende de dos perros con pedigrí de campeones.