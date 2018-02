El mal tiempo obliga a aplazar el V Duatlón Vialterra Úbeda

La lluvia y la nieve han impedido que se celebrase esta mañana el V Duatlón Úbeda que iba a reunir a 130 deportistas. El Club Triatlón Vialterra Úbeda se ha visto obligado a aplazar la prueba debido a las malas condiciones meteorológicas que había a primera hora de la mañana y que, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), continuarían a lo largo del día, ya que había un 90% de probabilidad de precipitaciones y una cota de nieve de 800 metros.

El presidente del Club Triatlón Vialterra Úbeda, José Vicente López Cabrera, ha comunicado a esta redacción que "el objetivo es aplazar y no suspender la competición. Pero esta decisión no depende, únicamente, de nostros, ya que también entran en juego la Federación, el Ayuntamiento, Policía Local y Guardia Civil de Tráfico". El presidente ha asegurado no querer demorar demasiado la celebración y esperan que sea en un mínimo de tres semanas.

En los próximos días la organización presentará a la Federación Andaluza de Triatlón una segunfa fecha porque se baraján varias posibilidades para establecer el día definitivo. Además, tendrán que mantener conversaciones con otras entidades como el Ayuntamiento de Úbeda, Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico. En el caso de que Tráfico ponga problemas se estudiará modificar el recorrido para que solamente intervanga Policía Local, según ha comentado López Cabrera a Radio Úbeda.

En el caso de encotrar un día para el V Duatlón se guardarán las incripciones de aquellas personas que debían haber participado este primer domingo de febrero. Si alguno de los inscritos no pudiera presentarse en la nueva fecha la organización devolverá íntegramente el importe de la inscripción. También se abrirán las incripciones hasta llegar a las 200 plazas.

La climatología sí permitió que ayer se celebrase el III Duatlón Menores Vialterra que "ha sido todo un éxito", según ha comentado José Vicente López. En la prueba de menores compitieron 200 deportistas en categoría prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete. Los hosteleros de la zona del Parque Norte han vuelto a acoger con gran aceptación esta cita ya que vieron cómo repercutía positivamente en sus establecimientos debido al gran número de participantes, acompañantes y espectadores.