Anna Muzychuk: “He perdido los títulos, pero la partida por la defensa de los derechos de la mujer no ha acabado”

¿Se imaginan a Ussain Bolt renunciando a acudir a unas Olimpiadas o a cualquier selección de fútbol negándose a disputar un Mundial? Pues esa difícil decisión la ha tomado recientemente la ucraniana Anna Muzychuk, campeona del mundo 2017 en las categorías de ajedrez rápido y ajedrez relámpago, y subcampeona del mundo en ajedrez clásico. El motivo, que el último Mundial de Ajedrez se celebró en Arabia Saudí, un país donde no se respetan los derechos de las mujeres.

"Cuando me dijeron que el campeonato era en Arabia Saudí me informé de sus costumbres y conocí que las mujeres cuando tienen que salir a la calle en este país, están obligadas a llevar yihab o velo, además de tener que ir acompañadas obligatoriamente por un hombre", ha explicado Muzychuk. Unas prácticas que atentan "contra mis principios" que están "por encima de cualquier título o premio económico", y eso que en este mundial se manejaban unas cantidades "astronómicas, más altas que nunca".

Quizás por eso, porque nunca en la historia se habían repartido unos premios tan cuantiosos, muchos ajedrecistas finalmente no respaldaron su veto, una decisión que "respeta", aunque recuerda que el "40 por ciento de los ajedrecistas masculinos top", los más destacados, rehusaron competir en este evento (el apoyo fue menor entre las mujeres ajedrecistas).

Muzychuk, que este domingo ha participado en Valencia junto a su hermana pequeña Mariya, también Campeona del Mundo en 2015, en el primer evento internacional de ajedrez femenino de la Comunitat Valenciana, ha agradecido las "decenas de miles de muestras de apoyo" que ha recibido de todas las partes del mundo.

Por último, Anna Muzychuk ha sentenciado que "he perdido mis títulos, pero esta partida por la defensa de los derechos de las mujeres no ha acabado". "Me gustaría que las mujeres" sobretodo de los países donde no se respetan sus derechos "me escucharan y ganasen confianza, espero que les ayude a conseguir sus sueños".