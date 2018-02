Con la cabeza en la Copa

El fin justifica los medios, aunque los medios que hubiéramos elegido muchos tengan poco o nada que ver con otorgar la titularidad a jugadores renqueantes como Garay, Kondogbia o Zaza. Es tanto el crédito que se han ganado Marcelino García Toral y su vestuario durante la primera vuelta que cuesta mucho sacar la katana tras un partido infumable como el de esta noche. Infumable porque el Valencia apenas ha llegado al área de Oblak. Infumable por tedioso, por anodino, por espeso.

No puedo escrbir que el equipo de Mestalla me haya defraudado porque no esperaba una versión diferente. Los futbolistas con el murciélago en el pecho apenas han llegado a meterse mentalmente en un encuentro trampa que ha caído en medio de una apasionante semifinal de Copa del Rey contra el Barça. En el fondo es comprensible.

Es tan grande la tentación que genera disputar una final diez años después que puede ser hasta cierto punto legítimo. La enorme distracción que aparece el jueves en el horizonte sirve de coartada, eso sí, hasta que concluya la eliminatoria copera. Una vez vuelva la Liga como única competición -y regresen lesionados que se marcharon en un nivel altísimo como Murillo- el grupo tiene la obligación de generar mucho más. Sobre todo en ataque.

Si el jueves en el Camp Nou o esta noche en el Metropolitano ponemos en valor la capacidad defensiva del Valencia, también es cierto que un aspirante a Champions debe generar más de un registro. Está demostrado que a esta plantilla le ha pesado en demasía lo de jugar dos partidos por semana. Falta frescura, piernas y, obviamente, calidad. El embrujo de Mestalla debe suplir todo ello el jueves. Es la única forma de que, ojalá, el fin justifique los medios.