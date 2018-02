Salceda recupera su rancho de entroido

Este rancho, muy similar al de reyes, lo componían originariamente 6 danzantes y 2 damas, además de los “cabaleiros”. Precisamente estos últimos fueron los primeros en desaparecer. A finales de la guerra dejaron de verse los “cabaleiros”, encargados de formar un círculo entre el público congregado para que los danzantes pudieran bailar. El resto de los personajes prolongó su existencia hasta 1964, año en que el rancho actuó por última vez. Desde la Asociación Cultural de A Feira, tras recuperar el rancho de Reyes, otra manifestación de interés etnográfico desaparecida hace 50 años, se marcaron como objetivo revivir este otro rancho. Manolo Cabaleiro, secretario de la asociación, en declaraciones a Cadena SER Baixo Miño, destacó que este rancho “es un patrimonio histórico artístico único, que sólo había en Salceda. Consideramos que lo había que recuperar porque es un entroido totalmente diferente a los que se celebran en otros sitios; con unas peculiaridades muy propias”. Así y si el tiempo no lo impide, el domingo 11 de febrero, el rancho ofrecerá una actuación a las 12 y media en la plaza del Concello. Pero antes, a las 11, y a modo de homenaje, el rancho actuará para los vecinos de la parroquia que han sido de gran ayuda con sus testimonios para su recuperación.





Expectación vecinal

La implicación de los vecinos de A Feria es máxima. Ensayan dos veces a la semana y esperan con mucha ilusión la llegada del domingo de carnaval. Los mayores de más de 65 años están expectantes por volver a ver el rancho. No en vano los testimonios que aportaron fueron fundamentales para su recuperación. Su histórica memoria permitió recrear los pasos de la danza de los que no se conserva ninguna referencia bibliográfica. Con respecto a los trajes y aunque se conservan antiguas fotografías, los vecinos más veteranos también fueron de gran ayuda para los organizadores a la hora de concretar pequeños detalles acerca de la indumentaria que lucen los personajes que conforman el rancho. Asimismo también tienen mucha relevancia los datos que aportaron en particular cuatro vecinos mayores de 88 años acerca de los “cabaleiros”, al no poder contar con muchos testimonios gráficos. De hecho sólo se conserva una foto de los “cabaleiros”. Estos cuatro octogenarios, por aquel entonces niños de unos 12 años, revivieron datos muy precisos y según relató Manolo Cabaleiro “decían que el entroido de Salceda era un referente para toda la comarca. Venía gente de Ponteareas, O Porriño, Tui, Salvaterra...siempre sitios desde los que se podía acudir a pie. Era un auténtico acontecimiento”, destaca el secretario de la Asociación Cultural, “porque era único”.





Bisutería en lugar de oro

De los trajes de las damas, que en realidad eran niñas, colgaban adornos de oro que los vecinos prestaban para la ocasión a las “damas”. Las actuales, que podremos ver este año, lucirán bisutería. Por su parte, los caballos que montarán los “cabaleiros” portarán una vestimenta de colores, campanillas y un penacho de plumas. Han sido los propios vecinos los que han tenido que adelantar el coste de los materiales y de la confección de los trajes a la espera de unas ayudas económicas comprometidas por Concello y Xunta, y así poder sacar el rancho a tiempo.