Miles de personas contra la estafICA

"A Lambán le pica que no paguemos ICA / ICA, ICA, ICA, vaya una estafica / ¿Dónde va Lambanus? ¡Al pantanus! / Impuestos sí, estafas no". Así han sonado las calles de Zaragoza en la protesta contra el Impuesto de Contaminación de las Aguas, con unas 4.500 personas que han secundado la convocatoria de la Red de Agua Pública de Aragón, que piden la supresión de este impuesto y un nuevo plan de depuración. "Tenemos que estar apoyando esta situación en conciencia porque nos perjudica a todos pero está claro que en Zaragoza ya hemos pagado por todo esto y no entendemos tener que pagar dos veces", opinaba unos de los manifestantes. Otra vecina remarcaba que había acudido a la protesta porque "queremos que se cambie la gestión del agua; cada día vamos a pagar mucho más y nos sentimos estafados y robados por el Gobierno de Aragón".

Tras la pancarta "Gestión pública y eficiente del agua. Precios justos. ICA supresión", ambiente festivo bajo la lluvia, con aragoneses llegados desde otros puntos de Aragón. Incluso un grupo de manifestantes del barrio de Torrero han acudido vestidos como personajes de Astérix y Obélix, entre ellos el diputado de Podemos, Pedro Arrojo. También ha secundado el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y los concejales del equipo de gobierno, el secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, el secretario general de Izquierda Unida en Aragón, Álvaro Sanz, y la Unión de Consumidores en Aragón.

Convocaba la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) y la Federación de Barrios de Zaragoza, que ha recogido 25.000 recursos en la última semana. Mañana, lunes, van a a pedirle a Javier Lambán una reunión y que retire la convocatoria de la mesa técnica del 8 de febrero.

Enrique Gracia, portavoz de RAPA, ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación que en esta reunión "queremos trasladarle nuestra propuesta para transformar profundamente este plan de saneamiento y su forma de financiación hacia un modelo realmente justo y sostenible"; una propuesta que no han querido adelantar.

Entre los asistentes, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, que ha criticado que el ICA "rompe la política de saneamiento de aguas en Zaragoza" y que no va al fondo del problema, que es el Plan de Depuración y la transparencia; "ese dinero que no fue a la depuración de las aguas y que mientras este tema no esté aclarado es lógico que los zaragozanos se nieguen a contribuir con este impuesto a tapar pufos". Y aclaraba que están dispuestos al diálogo y que "estamos a favor de los impuestos y de los impuestos ambientales".

Mientras, desde Teruel, la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha tachado hoy de "irresponsable, preocupante e inadmisible" la asistencia del alcalde de Zaragoza a esta protesta y ha mostrado su preocupación por la "instrumentalización partidista que se está haciendo y corremos en riesgo de poner en cuestión muchas de las cosas del Estado".

Fue esta semana cuando el presidente de Aragón, Javier Lambán, planteó una nueva propuesta: rebajar la cuota fija del impuesto del ICA para que pague más quien más consuma, con bonificaciones y exenciones. Y que no gusta nada a los convocantes de la protesta.