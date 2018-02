Cuatro partidos sin ganar

No pudo ser. El Club Deportivo El Ejido no pudo ganar y poner fin a la mala racha sin ganar en el Grupo IV de la Segunda División y ya son cuatro jornadas sin conseguir la victoria en la categoría de bronce del fútbol nacional.

El equipo del Poniente hizo un partido muy serio y se puso 2-0, pero al final no pudo llevarse la victoria para estar más tranquilo en la clasificación del Grupo IV de la Segunda División B. El filial del Betis se puso las pilas y al final consiguió firmar un 2-2 que no le sirve de mucho al Club Deportivo El Ejido.

Los celestes se ponen con 30 puntos en la clasificación después de la celebración de 24 jornadas en el Grupo IV de la Segunda División B. No hay que alarmarse en el club celeste, pero sí habrá que reaccionar los antes posible para ir alejándose de la zona caliente de la Liga.

El primer gol del Club Deportivo El Ejido llegó en el minuto 8 de partido. Pino fue el autor del gol del equipo ejidense que dirige Alberto González. Se quedó solo delante del portero y sacó un disparo imparable para poner el 1-0 en el marcador del Estadio de Santo Domingo.

El partido se puso muy bien para el equipo ejidense que comenzó a tocar la pelota tranquilamente ante un peligroso Betis Deportivo.

Era el día de Pino, el partido del jugador del Club Deportivo El Ejido y marcó de nuevo para el once ejidense. El 2-0 llegó en el minuto 18, por lo que el partido se le ponía perfecto al equipo celeste. El Betis Deportivo quedó como tocado, pero no estaba ‘muerto’ en el Estadio de Santo Domingo que veía que la victoria podría quedarse en casa.

El Club Deportivo El Ejido salió tras el descanso a sentenciar el partido, pero el Betis Deportivo fue a por el primer gol y lo consiguió en el minuto 62, por lo que había encuentro en el campo ejidense y ante un filial hay que tener mucho, muchísimo cuidado y al final pasó lo que nadie quería que pasará en El Ejido: el filial del Betis empató el partido en la recta final del choque. Minuto 75 y Uche empató el choque ante la sorpresa de todos cuando el CD El Ejido se fue al descanso ganando 2-0. Habrá que reaccionar pronto para no ver fantasmas.