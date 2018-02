La cruda realidad

El Sporting cayó en la trampa del Oviedo. Los rojiblancos perdieron merecidamente el derbi del Tartiere frente a un rival que demostró ser más equipo, que físicamente fue totalmente superior a los rojiblancos y que supo adaptarse mucho mejor al deterioridado terreno de juego. Un planteamiento discutible, una mala lectura del partido y una endeblez clara con respecto al contrario hicieron caer al Sporting, una vez más, fuera de casa. Aunque la del Tartiere no es una derrota más; hace daño futbolística y anímicamente, además de reforzar a un rival que, además de eterno, se supone que pelea por el mismo objetivo. Pero la realidad es que el Oviedo sí demuestra ser candidato; el Sporting solo amaga de vez en cuando.

El derbi tuvo nombre propio. Puede que muchos sportinguistas no lo conocieran, pero su nombre ya no se les olvidará. Se llama José María Angresola Jiménez, futbolísticamente es conocido como 'Mossa', tiene 29 años, es valenciano y él solo casi se hubiera bastado para ganarle al Sporting. Marcó dos goles (el segundo espeectacular) y fue una auténtica pesadilla para el Sporting durante todo el partido. Y no es delantero, ni mediapunta: es defensa. Si no se están flagelando ya, tengan dos datos más: nunca había marcado dos goles en un mismo partido de su carrera profesional y llevaba casi dos años sin anotar un tanto. Al Sporting le destrozó.

Pero de no haber sido Mossa pudo haber sido otro. El equipo rojiblanco no estuvo nada fino. Su entrenador, Rubén Baraja, tampoco. Debió haber visto el técnico que, sobre un terreno de juego tan complicado, no era el día para Carmona, ni para Carlos Castro. Que la batalla del medicampo sería crucial. Que Adrián Montoro, si es que no había una alternativa mejor para el lateral derecho, debería haber jugado más arropado, y no sufriendo permanentes dos para uno con Mossa y Berjón.

El Sporting golpeó primero, con un gol de Jony después de dos rebotes en el área, pero fue un espejismo. Hasta para eso fue 'pardillo' el Sporting, que por momentos parecía un equipo juvenil enfrentándose con uno veterano. No supo defender su renta y se empeñó en combinar (sin lograrlo) en una superficie imposible. Todos se contagiaron de la empanada, incluído Álex Bergantiños, que se hinchó a cortar balones... Y a perderlos prácticamente todos. En el cuerpo a cuerpo el Oviedo machacó al Sporting, que no era capaz de ganar prácticamente ninguna disputa.

Antes del descanso el Oviedo igualó la contienda. Intercambiando los papeles de una ocasión anterior, Saúl Berjón asistió al desatado Mossa. El tramo final de la primera parte fue un toma y daca, pero nada más comenzar la segunda parte se acabó lo que se daba. Mossa entraba por la derecha y lograba un golazo por la escuadra, imparable.

Buscó Baraja alternativas en los buenos fichajes, pero tampoco era el día para la calidad de Hernán Santana o Nano Mesa. El primero pudo marcar un gol olímpico (a ver si el Sporting ha encontrado un futbolista que bote bien los córners), pero el equipo azul y la enfervorizada grada del Tartiere apenas temieron por el resultado.

El equipo gijonés sigue con una estadística desastrosa fuera de casa. Eso Baraja no ha conseguido arreglarlo: en tres viajes el Sporting ha encajado siete goles. Así el equipo se pasará la vida haciendo la goma. Vuelve a estar a cinco puntos del playoff, décimo. Hasta ahora no ha demostrado ser más que un equipo de mitad de la tabla. Si lo confirma, el fracaso será mayúsculo.