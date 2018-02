¿Fin a la guerra de las hamacas en Canarias?

Aunque todavía faltan algunos unos meses para el verano, la guerra por conseguir hamacas en los hoteles del sur de las Islas podría tener los días contados. Esta imagen se ha convertido en habitual, al menos durante los últimos años, y esto podría dejar de repetirse en 30 hoteles del Archipiélago.

El touroperador Thomas Cook ha decidido ofrecer a los clientes que contraten un hotel a través de sus servicios un paquete de 25 euros semanales con el que los turistas podrán reservar sus hamacas en primera línea de la piscina y así evitar las carreras que se producen en algunos establecimientos para conseguir los mejores sitios. La medida estará a prueba a partir de febrero en algunos complejos de Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura, y el plan es que este servicio se extienda a una treintena de hoteles de la marca de cara a este verano.

Una idea que el presidente de la Asociación de Empresarios Extrahoteleros de Las Palmas, Tom Smulder, no ve con buenos ojos, ya que en su opinión traerá consigo "turistas de primera y de segunda clase". Asegura que, aunque no todas están bien situadas alrededor de la piscina, los complejos turísticos del Archipiélago cuentan con suficientes tumbonas. Por ello, cree que la mayoría del sector "no lo llevará a la práctica".

Smulder considera que esta iniciativa no puede ser "factible ni deseable" en aquellos complejos que únicamente cuenten con una piscina. Asegura que, en cualquier caso, de llevarse a la práctica, sólo podría estar contemplada "para aquellos hoteles de una determinada categoría" con cuatro o cinco piscinas que les facilite a aquellos "clientes que han adquirido una suite tener un acceso privilegiado".