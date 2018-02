La defensa de la soldado del Ejército del Aire que ha denunciado haber sido drogada y violada por sus compañeros en el acuertelamiento de Bobadilla, en Antequera (Málaga), pedirá en los próximos días que se practiquen nuevas pruebas.

Mientras esperan los resultados de las pruebas de ADN tomadas a nueve militares, y que serán cotejadas en el Instituto de Toxicología de Sevilla con los restos de semen hallados en la ropa de la soldado, los agobados van a pedir que se practiquen nuevas pruebas, y que la víctima pueda realizar una declaración detallada ante el tribunal, tanto en Antequera como el juzgado togado militar de Sevilla que instruye la causa. Así lo ha explicado en la Cadena SER, Javier Rincón, el abogado (Rinber Abogados) de la soldado.

La mujer presentó una primera denuncia el 12 de diciembre del pasado año ante la Policía Nacional por unos hechos sucedidos dos días antes, que se ha ido ampliando "conforme ha ido recuperando la memoria sobre lo sucedido", ya que asegura que fue drogada. Además, denunció otra agresión sexual sufrida en septiembre.

Actualmente, los abogados asegurann que son cuatro los juzgados que tienen abiertas diligencias por estos hechos; en concreto son dos de la jurisdicción militar, uno en Sevilla y otro en Málaga; y dos de Antequera, en Instrucción 1 y el 2. Este último está en proceso de inhibición a favor de uno de los militares, que lo ha solicitado.

En este sentido, el letrado señala que les "da igual que sea la jurisdicción ordinaria o la militar" la que lleve el tema "mientras se llegue hasta el fondo"; aunque ha considerado que "sería más beneficioso que conociera del asunto un juzgado ordinario, pero mi sensación es que va a ser uno militar el que va a llevar la investigación".

Añade que cuando tengan acceso a todas las actuaciones las estudiarán y pedirán práctica de prueba. Ya han solicitado la declaración de su cliente en el Juzgado de Instrucción 1 de Antequera y que se contraste la prueba de pelo "y nos han dicho en principio que no, pero lo reiteraremos".

La mujer, que lleva ocho años destinada en el acuartelamiento de Bobadilla, realizó una primera denuncia en la que dijo que podría haber sido drogada en una celebración con otros compañeros el diez de diciembre. Fue en un pub, tras lo que volvió al acuartelamiento, según consta en la denuncia.

Señaló que el tiempo que estuvo en el local notó que la cerveza tenía un sabor amargo, pero que en ese momento no le dio importancia. Al día siguiente, tenía un fuerte dolor de cabeza y se hizo un test de detección de drogas, dando resultado positivo en barbitúricos. Se lo comentó a un mando, quien se lo comunicó a otro y le recomendaron denunciar los hechos.

El 22 de diciembre prestó una declaración ampliatoria al ir recordando algo más de lo sucedido aquella noche del diez de diciembre, asegurando, según la denuncia, que estaba en la barra con dos compañeros, mostrando uno de ellos especial interés por ella y acercándose "más de lo debido". Además, dice que notó otra mano por detrás en el muslo, por lo que dio un manotazo.

Asimismo, otros dos se acercaron y empezaron a decirle "es que no veas como vienes", aunque no recuerda quiénes fueron. Cuando llegó su compañera le dijo lo ocurrido y que se había sentido "como un cacho de carne". Desde ese momento no recuerda más, salvo que fue al baño en el acuartelamiento de madrugada donde se da cuenta de que tiene las medias puestas.

En esa declaración policial, entregó un acta de la competencia ante el comandante del acuartelamiento, donde dijo que había sido objeto de un abuso sexual en septiembre por parte de un soldado, explicando que éste "la empujó hacia la habitación y la empezó a besar", dice en la denuncia, apuntando que cuando él quiso seguir la relación ella dijo que "besos vale, pero nada más", aunque aseguró que el hombre siguió intentándolo y también los tocamientos.

En enero de este año, en concreto el día 16, la denunciante volvió a ampliar su testimonio también ante la Policía Nacional respecto a lo sucedido en la madrugada del diez al onde de diciembre, aludiendo en este caso a la presencia de dos hombres en la habitación.

Muchas denuncias, pocas condenas

Desde hace un par de años se incluyó el acoso sexual en el Código penal Militar. Desde entonces se han registrado decenas de casos, pero la mayoría han sido archivados: hasta un 63%. Hasta 2014, el acoso sexual ni siquiera estaba tipificado como falta disciplinaria; ese delito se ocultaba en otros como el abuso de autoridad. Se introduce en el Código Militar en 2015, el año en el que el Ministerio de Defensa elabora el primer protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de género.

El Observatorio de la Vida Militar, un órgano que esta adscrito a las Cortes Generales del Estado ha elaborado el primer estudio sobre la aplicación de esta protocolo, y constata que en la inmensa mayoría de los casos la víctima es una mujer. Según el Tribunal Militar Central, entre 2004 y 2015 se presentaron en todo el país 174 denuncias y se dictaron 22 condenas.

El Observatorio reconoce que se ha producido "un incremento en la sensibilización" pero reclama un estudio profundo que permita conocer la verdadera dimensión del problema. Critica, por ejemplo, que el protocolo no se aplique al personal civil de Defensa, o que no se contemple medidas de protección de testigos.

En un voto particular, Mariano Casado, miembro del Observatorio critica además que las víctimas se les permita declarar como testigos pero no intervenir en el procedimiento ni tampoco recurrir a los tribunales si el caso es archivado.