Unos polémicos comentarios de un cargo público del Partido Popular de Málaga están marcando las horas posteriores a la gala de los premios Goya. El gerente de la empresa pública Turismo Costa del Sol, dependiente de la Diputación de Málaga (PP), Arturo Bernal, ha publicado en su perfil de Facebook su valoración sobre el cine español.

"Solo hay una cosa que me de más pereza y hartura que lo de los separatistas catanales y es la infumable e impresentable 'pantomima' del cine español que cada año tenemos que aguantar de una cuadrilla de ingratos que viven o han vivido de la ayudas de un país al que no paran de denostrar porque eso es ser pogre y moderno", publicada este sábado -antes de la gala- en la red social Bernal lo que ha provocado un aluvión de críticas desde diferentes sectores, incluído del presidente de la asociación de productores de cine de Málaga, Daniel Ortiz, que ha llegado a calificar estas palabras de "supina ignorancia de responsables públicos que no contribuye a la pedagogía de la industria del cine".

Todo esto es muy lamentable,no se puede practicar y fomentar tal ignorancia desde un puesto de responsabilidad en la Gerencia Costa del Sol como lo hace este señor. Debieran al menos @eliasbendodo @pacodelatorrep hacerle saber q tenemos entre otras muchas cosas un @festivalmalaga pic.twitter.com/UhWPAN1k0a — Daniel Ortiz Entrambasaguas (@danidog) 4 de febrero de 2018

Se da la circunstancia que el cargo público del PP es el máximo responsable de la difusión y promoción turística de la provincia de Málaga. La capital malagueña precisamente celebra, cada año, el Festival de Cine Español que importante repercusión y éxito.

Bernal lleva años ocupando cargos de las administraciones que controla el Partido Popular. Fue director de Turismo con el presidente del PP, Elías Bendodo, como concejal de este área en el Ayuntamiento de Málaga. Tras saltar una polémica por determinados contratos menores, Bendodo lo rescató y se lo llevó de gerente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol. Varios años después un informe del interventor detecta numerosas irregularidades en la gestión de la empresa de turismo, incluyendo que el nombramiento del propio gerente era irregular. Para regularizar la situación del gerente de Turismo se saca un concurso a medida que el propio Bernal diseña para quedarse con el puesto. Se denuncia todo el asunto por la oposición y es el propio Bendodo quien pararaliza el concurso.

La polémica generó entonces una crisis en sus socios de investidura, Ciudadanos que provoca que uno de los diputados, Gonzalo Sichar, dimita como vicepresidente de la empresa de turismo porque no había sido informado de nada. Varios meses después sale a concurso público la plaza y Arturo Bernal la gana.