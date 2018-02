El Numancia doblega al Reus y vuelve a la senda del triunfo

En el séptimo partido de 2018 el Numancia volvió a celebrar una victoria, la primera del año. Trabajada y sufrida pero merecida, ante un Reus peleón pero romo en ataque. Sólo Manu del Moral acertó en una de las jugadas más claras en el segundo periodo, pero pese a tener más y más claras ocasiones, hubo que sudar por salvar los tres puntos en Los Pajritos.

ficha técnica Numancia: Aitor Fdez.; Unai Medina, Dani Calvo, Carlos Gutiérrez, Saúl (Ripa, m. 84); Diamanka (Pablo Larrea, m. 87), Íñigo Pérez; Pere Milla, Marc Mateu; Guillermo (Escassi, m. 73) y Manu del Moral. Reus: Edgar Badía, Campins, Pichu Atienza, Pablo Íñiguez, Álex Menéndez; Carbonell (David Haro, m. 68), Gus Ledes (Borja Fenrández, m. 84); Cámara (Édgar Hernández, m. 68), Vitor Silva, Fran Carbià; y Máyor. Goles: 1-0, m. 54: Manu del Moral. Árbitro: Figueroa Vázquez (Colegio Andaluz). Amonestó a Dani Calvo (Numancia) y a Máyor (Reus). Incidencias: 2.702 espectadores en Los Pajaritos. El terreno de juego, en buenas condiciones después del trabajo de empleados, directiva y cuerpo técnico del Numancia, retirando por la mañana la nieve caída por la noche.

Desde el principio, y con una alineación con dos delanteros (Manu del Moral y Guillermo),el Numancia mostró su intención clara de llevarse el partido, en pos de la primera victoria soriana del año. En el primer minuto Pere Milla no acertó a cabecear un centro desde la izquierda y a los sesenta segundos Unai Medina disparó cruzado, fuera, desde la frontal. Tampoco acertó Guillermo en un córner cerrado de Íñigo Pérez. Habían pasado sólo 7 minutos y el equipo de Arrasate dominaba y apretaba, pero un zurdazo lejano de Gus Ledes obligó a Aitor a estirarse para despejar a córner. La iniciativa era rojilla, pero el Reus, en esta ocasión de naranja, quería asustar al contraataque. Más llegadas, más centros al área y más control soriano, pero sin fruto. Pere Milla, en una buena transición soriana, se entretuvo y no acertó en el pase de la muerte a Manu del Moral, totalmente solo en el área pequeña. Superado el ecuador del primer periodo el duelo se fue enfriando, con imprecisiones por parte de ambos equipos. Íñigo Pérez pudo romper la monotonía en la que entraba el choque con una volea desde la frontal, pero su disparo de zurda se marchó desviado. Más voluntariosos los locales, otra buena combinación terminó con Manu del Moral en línea de fondo poniendo el esférico al área chica, donde Marc Mateu no llegó por poco al remate. Tampoco llegó Pere Milla a un gran pase de Mateu, porque el defensa desvió in extremis el esférico para dar opción a Edgar Badía ante el atacante rojillo. Las ocasiones más claras eran del Numancia, pero, una vez más, faltaba claridad en los metros finales.

El segundo periodo empezó con ocasión local: Dani Calvo tuvo en su cabeza el primer gol a saque de falta de Íñigo Pérez, pero su remate se marchó alto. El dominio era de los locales, moviendo el balón de uno a otro lado buscando su oportunidad. Llegó con una apertura a banda izquierda, desde donde Marc Mateu puso el esférico en el punto de penalti, donde Manu del Moral recibió, controló y chutó, la pelota pegó en Atienza y se coló en la portería de Badía. Con ventaja en el marcador el partido era de claro color rojillo, con una exhibición de Marc Mateu desde su banda, con un repertorio de regates, taconazos, caños y paredes. Tras un intento lejano de Ledes que atrapó Aitor, El técnico visitante buscó un revulsivo en ataque con Édgar y Haro. Precisamente David Haro tuvo la ocasión más clara de los suyos: recibió solo dentro del área pero su disparo se fue rozando el palo de la portería soriana. Fueron buenos minutos del Reus, pero el Numancia pudo sentenciar a 8’ del final, con un contraataque de Pere Milla por la derecha, con pase a Manu del Moral, que en el área se fue de su par, pero su disparo cruzado lo sacó casi en la línea la defensa catalana. No pudo sentenciar el cuadro soriano en esa jugada y el final del choque fue tenso, con un Reus que quiso pero no pudo y un Numancia que, por fin, pudo celebrar su primera victoria de 2018 y volver a puestos de play off.