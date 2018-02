La Fundación Amancio Ortega "desembarca" en el Campo de Gibraltar

Blanca estudia en el colegio Inmaculada de Algeciras, tiene 16 años y obtiene unas calificaciones brillantes en su expediente académico, lo mismo que Lucía que estudia en el José Cadalso de San Roque. Ambas sintieron la curiosidad de conocer que posibilidades tenían de hacer algo distinto, que enriqueciese su formación. Se encontraron con la Fundación Amancio Ortega y su programa de becas.

El programa de Becas de la Fundación Amancio Ortega tiene el objetivo de facilitar el aprendizaje del inglés y la inmersión en la cultura extranjera a jóvenes de institutos y colegios españoles durante un año académico. Los alumnos seleccionados convivirán con una familia de acogida y cursarán Grado 11 (equivalente a 1º de Bachillerato). La beca cubre el 100% de los servicios necesarios para realizar un curso escolar en el extranjero: viaje, tasa de escolarización, convalidación de estudios, alojamiento y manutención en una familia de acogida, seguro médico y de accidentes, y apoyo continuado durante los diez meses de estancia; en ningún caso la beca supone la aportación económica del valor de estos servicios al beneficiario.

El Programa convoca 500 becas dirigidas a estudiantes de 4º de ESO de centros españoles, para estudiar Primero de Bachillerato en un High School en Canadá o Estados Unidos el próximo curso escolar 2018-2019. Ochenta se dirigen a alumnos de Galicia y las otras cuatrocientas veinte al resto de comunidades autónomas.

Blanca Gavira Yélamo y Lucía Andrades Expósito han pasado por nuestro programa para contarnos sus inquietudes. "En mi instituto - nos cuenta Lucía - me informaron de la existencia de estas becas así que busqué en internet la forma de participar y me inscribí". Por su parte Blaca tenía claro que quería vivir la experiencia de estudiar en el extranjero. "estudié en internet las diferentes becas que había, vi estas y me apunté".

Belén Ocampo, coordinadora de proyectos educativos de la Fundación Amancio Ortega, explicaba que las becas se dirigen a alumnos de cuarto de ESO y se exigen unas calificaciones mínimas, que en el caso de Blanca y Lucía se superaban con creces pues su media de curso e Inglés es de sobresaliente. "Tratamos de ofrecer una formación integral con este programa. Procuramos ampliar sus conocimientos pero también ampliar su formación, hay que tener en cuenta que se van a enfrentar a una experiencia fuera de su entorno habitual".

Blanca y Lucía esperan a final de agosto para comenzar a vivir esta excperiencia que puede cambiar sus vidas. Suerte y enhorabuena.