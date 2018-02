Una mujer de 41 años irá a juicio por apropiarse de la herencia de su hija

La Fiscalía pide seis años de cárcel para una vecina de esta comarca a la que acusa de un delito continuado de apropiación indebida de los bienes de quien fue su pareja, tras su muerte. La investigada tiene 41 años y una hija de 6, fruto de la relación que mantuvo con este hombre, que falleció hace casi cuatro años. Los padres de él la denunciaron por haber desobedecido la voluntad de su hijo, que nombró en el testamento heredera universal de todos sus bienes a la menor, asignándoles a ellos como administradores, pero en ningún caso a su madre.

A pesar de esta disposición, según consta en el escrito de la acusación, la mujer cobró 64.900 euros de una póliza de seguros del fallecido y se ha ido apropiando también de algo más de 2.200 euros de su cuenta, utilizando su tarjeta bancaria, además de negarse a devolver un vehículo que era de su pareja.

Los denunciantes añaden que la mujer, pese a disponer de este dinero, no está haciendo frente a los gastos de la hipoteca de su vivienda, que corren por cuenta de ellos mismos.

La investigada reconoce en su declaración los hechos, aunque dice que aceptó la herencia en una Notaría de Roa y no pidió autorización judicial porque desconocía que era necesario. Admite también que el fallecido nombró administradores a los padres, “pero en la Notaría no le dijeron que era obstáculo para aceptar”. Asegura que el dinero de la póliza está a nombre de su hija y ha venido disponiendo de él para los gastos de la vida diaria porque estaba en el paro, pero ha empezado a trabajar para reponerlo a la cuenta. Reconoce también los cargos que hizo utilizando la tarjeta del fallecido con el mismo fin de hacer frente a los gastos cotidianos y que utiliza el vehículo de su pareja, aunque respecto a que no se hace cargo de la hipoteca lo justifica diciendo que son los abuelos de la niña los que viven en este inmueble “como lo hicieron durante el tiempo en que su hijo estuvo enfermo”.

El 22 de febrero está fijada en la Audiencia Provincial la vista de este proceso. La Fiscalía, además de 6 años de prisión, propone una multa de doce meses con una cuota diaria de 12 euros, además de indemnizar a los padres de su pareja, como representantes de la menor, con algo más de 67.000 euros, con los intereses legales.