Arrebatador canto de pájaro

Así ha sido la primera semifinal del Concurso Oficial del Carnaval de Cádiz

COMPARSA LOS PRISIONEROS

El sonido del día lo trae Solera 1847



La comparsa Los Prisioneros brilla sobramanera desde su jaula, privados de libertad. Cantan, eso sí, volando muy alto. Primer pasodoble a la exmujer. "Hemos aprendido a cuidarnos, cada cual con su vida, sin rencores, ni secretos. Nuestros hijos han comprendido el esfuerzo que hicimos por salvar a la familia". Bien construido y desde una perspectiva original. Segunda letra sobre la ley de la depedencia. Una maravilla de pasodoble, con un remate espectacular. Aunque hay alguna mijita en la interpretación, las voces de Carli y Taleguilla, especialmente del primero, borran cualquier posible mínimo defecto. Pelos de punta. Los cuplés no son nada del otro mundo, pero el estribillo merece la pena cualquier espera. El popurrí, rematado a lo Entre Rejas, es espectacular. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 8,18





CORO ROCKOLA

El coro de los Estudiantes le pone más ímpetu en la presentación, incluso con la iluminación de patio de butacas en algunos momentos. El primer tango es una carta de una abuela a nieta hablando de la necesaria participación de la mujer en la fiesta. El segundo, una reivindicación del tango, independientemente del estilo que cada coro tenga. Cuplé escatológico y el segundo, la primera letra que se dedica en el concurso al famoso vídeo de Felipe y Letizia con sus hijas comiendo. El coro deja la sensación de cantar con muchas más ganas, pero su repertorio de letras sigue dejando bastante indiferente. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 5,07

CHIRIGOTA LOS BRUJOS TITI

Los brujos titi se presentan al ritmo de El Brujo de Martínez Ares. Toques muy chirigoteros en el tipo. Pasodobles muy gaditanos. El primero, una letra algo fallida, sobre cómo se le llama a la capital gaditana de tres formas diferentes: Cádiz, Cadi y Cai. El segundo, al orgullo que Santander siente por formar parte de la estirpe chirigotera. Flojitos los cuplés. El popurrí tampoco brilla en exceso. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ

COMPARSA PUEBLO LLANO

La comparsa sorpresa de semifinales vuelve al Falla con el mismo espíritu revolucionario de su tipo. El grupo canta de gran categoría. Su pasodoble, muy estilo Carapapa, se centra en la primera letra en un retrato de Andalucía. Algo tópico en su desarrollo. La segunda letra, al periodismo. "Un periodismo valiente, que denuncia y se rebela, que no se casa con nadie", reivindican. Luego deriva en una crítica a los medios por el caso de Diana Quer y a los que cubren el carnaval. Un batiburrillo que difumina el ataque a la prensa. Cuplés lamentables, inciciendo en la polémica Andreíta, y otro sobre su pase inesperado a semifinales. En los cuplés, además se nota algún fallo en la interpretación. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 3,74

CUARTETO EL EQUIPO A MINÚSCULA

El cuarteto arranca recordando al miembro del público que les chafó un chiste en cuartos y que ahora se presenta cadáver. Después, el ritmo de la parodia no cesa. Trinchera brilla por sí solo, con todos sus elogios e hipérboles sobre Don Antonio (Martínez Ares). Gadita, interpretado por Morera, tiene también buenos momentos, mientras que los demás personajes ejercen de necesarios secundarios. La parodia tiene grandísimos momentos, como el de la coñeta. Los cuplés, de buen nivel. El tema libre con el equívoco del busto de Paco Alba genera muchísimas risas. Morera y Mení se crecen y aspiran este año a lo máximo. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 7,35

CORO VIVE, SUEÑA, CANTA

El coro de Luis Rivero suena con potencia y consigue efectos espectaculares en la presentación. Lástima que ninguna de las letras del tango sobresalgan. Mejor, el primero, con una temática tocada por la chirigota del Cascana pero no abordada por ninguna otra agrupación, la necesidad de suprimir el peaje de la autopista. En el segundo tango, el autor vuelve a hablar de sí mismo para reivindicar su estilo de coro y la gaditanía de su coro. Nuevas autorreferencias en el primer cuplé, mientras que reserva el segundo a los gustos alimenticios. Derroche de buen gusto y polifonías en el popurrí. PUNTUACIÓN DE JURADO DE RADIO CÁDIZ: 6,53

CHIRIGOTA LOS QUITAPUPAS

La chirigota del Sheriff sale con el Cabra (el de la chirigota del Love) y hace reír desde el principio. Su presentación no tiene muchos más golpes. Deliciosa música e interpretación de sus pasodobles. El primero, una reivindicación de la sencillez del gaditano. El segundo, un homenaje a los médicos. Frente a los curanderos, él defiende las batas blancas. En los cuplés, a su primo, que fumaba muchos canutos, que termina liando sushi en un japonés. Algunos problemas en la interpretación. El segundo, al huerto de estos curanderos. Remate con los nabos. El grupo se crece en el estribillo. Cerveza, cerveza, cerveza. Han mejorado respecto a anteriores pases, pero puede ser insuficiente. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 4,95

COMPARSA LOS ÁNGELES DE LA GUARDA

Estos ángeles suenan con mucho mejor gusto que en años anteriores. No hay estridencias excesivas. Lástima lo prosaico de la primera letra, a Celia Villalobos (como ya hizo en cuartos la sorpresa de Pueblo Llano). La crítica siempre es demandada, pero ésta es demasiado obvia. La segunda letra, mucho mejor elaborada, aunque con exceso de dramatismo, aborda los atentados de Las Ramblas, un tema poco carnavalero, al que se ha cantado poco. Cuplés, sin demasiado brillo. El popurrí tiene momentos muy bonitos. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 7,10

CHIRIGOTA UNA CORRIDA EN TU CARA

La corrida, que no estaba en todas las quinielas, se presenta con ganas en la semifinal. Introducen algunos cambios en la presentación para engancharse al público andaluz de la tele. Primer pasodoble homenaje a uno de sus figurantes, que enfermó gravemente tras la primera preliminar. Segundo pasodoble, a los que dicen que Sevilla se va a llevar el carnaval de Cádiz. Y terminan con un remate populista para ganarse al público. No logra el impacto deseado. Los cuplés a Leticia Sabater (de la que también parecen querer sumar una nueva polémica como la de Andrea Janeiro) y otra su pase supuesto a la final no terminan de romper. Bajada de nivel con respecto a su gran pase de cuartos. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 5,11