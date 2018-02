Sobre las ausencias de Quevedo

El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha logrado encaramarse a la discutible cima del podio de los diputados más absentistas, cuyos segundos y terceros puestos ocupan los independentistas de Bildu y el diputado Rufían, de Esquerra Republicana. Es verdad que los de Bildu y Rufián están en el Congreso pensando más en la pasta y en el ruido que en otra cosa. Pero también es verdad que eso vale para cualquier otro diputado, Quevedo incluido. El hombre no se ha caracterizado nunca por ser un diputado extraordinariamente atento a la actividad parlamentaria, de la que tiene una demostrada tendencia a escaquearse. Esa tendencia, medida hasta el 28 por ciento de las sesiones plenarias, no es nueva. Algo similar ocurre en la otra actividad política a la que Quevedo se dedica, que es la de concejal del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde su absentismo también es mítico. Quevedo podría renunciar a una de sus dos actividades, para dedicarse de lleno a la otra, pero no parece que esté dispuesto a hacerlo. Y además, cuenta con la extraordinaria suerte de que a él, lo de escaquearse de las sesiones, no le produce mala prensa: en esta última legislatura, en la que Quevedo consiguió su acta gracias a un acuerdo con los socialistas que le permitió presentarse en sus listas, en esta legislatura -digo- las matemáticas lo convirtieron en el centro de todas las miradas, y en el teórico responsable de que los precios de los vuelos interinsulares nos cuesten ahora la mitad de lo que nos costaban antes de que él y Ana Oramas apoyaran los presupuestos de 2017.

Es probable que el diputado Quevedo pueda dedicar el resto de su vida política a disfrutar de las rentas del extraordinario éxito que le supuso ser el diputado 176 en un parlamento empatado a 175. También ha pagado el pobre hombre el precio de su entrega a Rajoy en los presupuestos de 2017 con la certeza de que no repetirá en candidaturas del PSOE. Por eso ahora intentan él y los suyos acordar alguna fórmula de acercamiento a Coalición Canaria para presentar candidaturas comunes en la provincia de Las Palmas, como ya se hizo en el pasado. Uno podría pensar que después de las cosas que dijo Quevedo sobre Coalición Canaria yendo en las listas del PSOE, eso podría costarle cierto esfuerzo. Pero yo creo que eso no ocurrirá, no es hombre dado a hacer esfuerzos porque sí. Quevedo puede no ser el diputado más currante del Congreso, pero es un gran especialista en recolocarse.