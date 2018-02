José Luís Martí se despide del CD Tenerife

Este lunes en la sala de prensa del Rodríguez López y acompañado por el presidente del CD Tenerife, el hasta hace poco técnico del primer equipo José Luís Martí ha comparecido para llevar a cabo su despedida del club tras conocerse la rescisión del contrato que le unía a la entidad tinerfeña.

Visiblemente emocionado por la situación en la que se ha visto, comenzó su alocución con palabras de agradecimiento: “Quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho que mi vida aquí haya sido extraordinaria. He vivido cosas que jamás pensé que conseguiría, tanto como jugador como ahora de entrenador. Gracias a todos y al igual que dije cuando me marché como jugador, será un hasta luego”, comentó el técnico balear.

El técnico reconoció que “el fútbol es el fútbol y se sufre más ahora que no puedes preparar el entrenamiento del día siguiente ni colaborar o ayudar a que la plantilla pueda dar lo mejor de sí. He aprendido muchas cosas del club, de los jugadores y de los trabajadores del mismo, vivencias que a buen seguro me valdrán de cara al futuro” sentenció.

Por su parte, Miguel Concepción declaró que “era un día triste al tener que decir adiós a una persona que quiere mucho al club y a quien le debemos mucho. Llegó en un momento delicado y fue capaz de recuperar al equipo. Gracias por todo lo que le has dado al club, a ti y a tu familia. Nos volveremos a encontrar y ojalá las cosas vayan mejor”, sentenció el máximo dirigente del club tinerfeño.