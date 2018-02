El PP de Xàbia se reúne con un grupo de arquitectos

El Partido Popular de Xàbia se ha reunido, recientemente, con un grupo de arquitectos del municipio, a instancias de estos últimos, con el fin de transmitirles la situación que, a su juicio, está atravesando el urbanismo en la villa xabiera.

En la nota de prensa remitida por los populares, se habla de las “incongruencias” que según estos profesionales plantea la versión preliminar del Plan General Estructural (PGE).

Además de lamentar que no se hayan tomado en consideración, según el colectivo, las aportaciones del Consejo Consultivo Local de Urbanismo y de Medio Ambiente, que se habían preparado expresamente para el Plan General, y en el que participaron desinteresadamente.

Al respecto, se recuerda que en la anterior legislatura, este consejo a iniciativa del anterior concejal de urbanismo, Pere Sapena (de Xàbia Democrática entonces y ahora en las filas del PP) llegó a acuerdos “muy importantes”, se remarca, que quedaban aprobados por unanimidad en el pleno - conjugando opiniones de funcionarios, políticos y técnicos. Aportaciones que, según los arquitectos, se han desechado en el futuro plan general.

Otro aspecto señalado en la reunión, fue la falta de usos que compense la desclasificación de suelo en todo el término municipal.

Apuntándose desde este colectivo de profesionales que este PGE será el “freno total y absoluto” de Xàbia.

Otra preocupación manifestada fue la falta de una red de alcantarillado en el término municipal xabiero, que condicionará, en opinión de los técnicos reunidos, la no concesión de licencias.

Al respecto, en el comunicado, se añade que los "arquitectos y sus promotores no se explican cómo el Ayuntamiento no tiene previsto solventar este problema y que sea un motivo más para que no se pidan licencias, porque no se van a conceder", sentencian.

Y por último, este colectivo indicó al PP las dificultades que atraviesan para conseguir las licencias y para llevar a cabo sus encargos profesionales ante el departamento municipal de Urbanismo.

Lo que, según manifestaron en el encuentro, les lleva a "no coger trabajos en Xàbia, por su lentitud e inseguridad jurídica, buscando salida profesional en otros municipios de la comarca en cuyos Ayuntamientos sí se tramitan en plazo las licencias que solicitan para sus proyectos, como por ejemplo en Calp, Benissa o Teulada".

Tras aquel encuentro y las exposiciones de los arquitectos, desde el PP de Xàbia se ofrecen a colaborar y solicitar al equipo de gobierno del PSPV-PSOE que tome nota de estas quejas y ponga los medios necesarios para solucionarlas.