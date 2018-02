El consejo y el Patronato rechazan la oferta por el crédito del IVF

El consejo del Elche C.F. y el patronato de la Fundación del Club han decidido rechazar la oferta presentada por el crédito del Instituto Valenciano de Finanzas en la segunda subasta pública impulsada por el órgano financiero de la Generalitat Valenciana para la venta del Club franjiverde.

La decisión de dar marcha atrás de un modo tan abrupto obedece a un informe de la Liga de Fútbol Profesional que desaconseja la adquisición del crédito que otorga el 54,7 por cien del capital social de la entidad ilicitana. La Liga comunicó al Elche que dicha operación podría acarrear consecuencias judiciales y económicas.

Sin embargo, el director general del IVF, Manuel Illueca, no piensa variar su hoja de ruta y no contempla suspender la subasta. Si el consejo y el expresidente y accionista de referencia, José Sepulcre, no presentan el aval de 4,1 millones de euros antes del jueves el banco del Consell declarará la subasta "quebrada".