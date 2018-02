La PAH desconfía de la campaña del Ayuntamiento para captar viviendas

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas desconfía que tenga algún efecto positivo la campaña iniciada por el ayuntamiento para la captación de viviendas de particulares para conseguir pisos para las familias que solo pueden pagar un alquiler social.

Según la PAH en Elche hay más de 15000 hogares en riesgo de pobreza. Muchos de ellos necesitan un alquiler social. El alquiler social se establece en función de los ingresos y sumado a los suministros no les debe suponer más del 30 % de los mismos para que sea viable. Incluso para muchos hogares que no están en riesgo de pobreza, sus ingresos no son mucho más altos que este umbral, y para ellos los alquileres actuales en Elche son inasequibles. Todos estos hogares necesitan pagar precios más bajos que los de mercado. Incluso mucho más bajos, inferiores a 200 euros.

Piensan que si de lo que se trata es de buscar benefactores, no se puede esperar nada más que alguna oferta puntual, si es que se produce. Nada que dé respuesta a la demanda real, según explican desde la PAH, porque ya existe desde hace diez años una bolsa similar para menores de 35 años y tiene muy poca operatividad.

Desconfían además porque esta iniciativa se anunció hace un año y la han puesto en marcha ahora y creen que no va a solucionar los problemas de vivienda de la ciudad y solo va a servir para “aparentar que hacen algo”.