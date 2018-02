A praza de Abastos celebra o I Concurso Infantil de disfraces con premios de ata 300 euros

Asuca, a Asociación de Usuarios de Casillas da praza de Abastos, convida a tódolos clientes e veciños da comarca de Santiago a participar na primeira edición do Concurso Infantil de disfraces no mercado compostelán que terá lugar o vindeiro sábado 10 de febreiro ás 12.00h da mañá na praza central do mercado.

Haberá agasallos para tódolos nenos que participen na iniciativa e premios por valor de 300 euros en vales para mercar en establecementos da praza. O xurado estará composto por membros da corporación municipal e dos presidentes tanto de Asuca como da Cooperativa da praza, que serán os encargados de escoller os tres disfraces máis orixinais.

É unha iniciativa de Asuca, en colaboración coa cooperativa, no seu intento de revitalizar o mercado compostelán e de premiar a fidelidade dos consumidores habituais da praza de Abastos.

Nova directiva de ASUCA

Un grupo de praceiros vén de elexir a nova directiva de Asuca, a Asociación de Usuarios de Casillas que xogou un papel fundamental nas reformas que se acometeron no pasado.

Ante a feroz competencia que supoñen as grandes superficies, a praza de Abastos de Santiago carece de servicios tan básicos como un bó aparcamento. Esa, precisamente, é unha das principais reclamacións coa que bota a andar a renovada dirección de Asuca, que preside Juan Ramón Mariño Tojo.