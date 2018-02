Maravillas estudia cambiar el misterio del Señor de la Sentencia

La hermandad de Las Maravillas ha convocado al cabildo de hermanos para abordar uno de los proyectos más ambiciosos de la cofradía en los últimos años: sustituir y remodelar el actual misterio de Jesús de la Sentencia. Una iniciativa que el actual hermano mayor, Armando Ortiz, ya incluía en su candidatura y que se prevé que haya concluido antes de 2022.

Según ha indicado Armando Ortiz a la redacción de SER Cofrade, la idea no es sustituir las imágenes sino recomponer todo el misterio y, para ello, "se ha realizado un estudio bíblico para documentar la composición", ha explicado. Asimismo, el hermano mayor ha indicado que esta cuestión ha sido abordada en los últimos cabildos y que el próximo 16 de febrero será cuando tenga lugar la presentación de los dos proyectos que se han solicitado.

Las propuestas escultóricas que conocerán los hermanos son las que se han encargado al malagueño Israel Cornejo, quien ya ha realizado para Granada el misterio de Los Estudiantes y se encuentra, actualmente, tallando las figuras secundarias del paso de Regina Mundi; y el escultor Manuel Isorna, de Mariena del Alcor (Sevilla), quien ha realizado las imágenes del misterio de La Sentencia de Huelva.

Israel Cornejo: “Mi propuesta es poner en valor la escuela granadina”

El veleño Israel Cornejo, por indicaciones de la hermandad, no ha podido adelantar detalles sobre la propuesta que lanzará al cabildo de hermanos de Las Maravillas. No obstante, sí ha indicado que se trata "de “un misterio nuevo por completo, que se adapta al a escuela granadina”. Asimismo, ha asegurado el artista que, tanto en estilo como en composición, “el misterio no tiene nada que ver con Sevilla, ni con los misterios más conocidos de La Sentencia”. “La imagen del Cristo es maravillosa, de los mejores ejemplos de la obra de Mora y del barroco andaluz y todo el misterio tiene que ir enfocado a eso, a poner en valor al propio Cristo y a la escuela granadina”, ha concluido Cornejo.

El autor de esta propuesta ha expresado también que las figuras diseñadas por Cornejo serán también de vestir, “aunque no hay nada decidido sobre su atuendo, eso es algo que la hermandad tendrá decidir”. No obstante, en la idea del propio escultor está respetar el valor de la historia e inspirar los ropajes en los de la época de Cristo.

Isorna propone incluir a Barrabás en el misterio

Manuel Isorna ha adelantado algunas de las novedades que se incluyen en su propuesta para la hermandad de Las Maravillas, donde también han participado el vestidor David Calleja y el orfebre José Manuel Bernet. El escultor mairenero ha explicado que la propuesta que se hace desde su taller se basa en el relato bíblico del pasaje de la sentencia que realiza Poncio Pilato sobre Cristo.

Los detalles del proyecto, entre el que se incluyen nuevas figuras que hasta ahora no aparecen en el misterio, por deseo del autor y de la hermanad, no se conocerán hasta el próximo viernes 16, cuando se presente ante los hermanos.

Sobre la vestimenta que lucirán las figuras secundarias, el escultor ha señalado que ha contado con la ayuda del vestidor gaditano David Calleja, quien habría realizado un estudio histórico para recrear los atuendos de los personajes, seleccionado telas y detalles que casen, a su vez, con la idiosincrasia de la hermandad y de la ciudad. Por su parte, José Manuel Bernet, quien ya ha realizado algunos trabajos para Granada, será el responsable de la orfebrería del conjunto: "se han diseñado hasta las corazas y cascos para los romanos", ha explicado Isorna.