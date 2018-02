Me pregunto cuánto se puede hacer con 7,3 millones de euros en una ciudad carcomida por el desempleo. Me pregunto cuántos microcréditos se podrían conceder para fomentar el emprendimiento. También me pregunto cuántas reformas se podrían acometer en centros educativos, cuántas mejoras hacia las personas dependientes. Me hago muchas preguntas acerca de en qué emplearía un gobierno municipal socialista tanto dinero, sin caer en el populismo.

Imagino que hay en Huelva otros muchos bienes de interés cultural en los que invertir y me pregunto qué lugar ocupa la SAD Recreativo de Huelva en listado de prioridades de esos otros bienes.

También me pregunto cuánto nos va a costar a cada ciudadano, en los próximos años, cubrir esa deuda (una más) que ahora contrae el Ayuntamiento de Huelva. Imagino también que otros ciudadanos que apenas llegan a fin de mes, que pueden estar en situaciones de desahucio, se preguntarán por qué no se les rescata a ellos y por qué, en cambio, se usa el dinero de sus impuestos para rescatar a una sociedad deportiva.

Huelva lleva mucho dinero gastado ya en lo mismo y, en parte, por ello mantiene una situación económica crítica.

Los ciudadanos de Huelva nos preguntamos cuánto más nos va a costar esta agonía, mientras otras tantas necesidades están dejando de ser cubiertas.

Muchos ciudadanos piensan lo mismo, estoy seguro, y es preciso que nos atrevamos a manifestar lo que pensamos, que nos atrevamos a exigir cuentas de lo que se hace con nuestros impuestos.