2-0. Un penalti dudoso condena a la Peña en Elche

A veces no basta con hacer bien tu trabajo. En un partido de fútbol se pueden dar siempre circunstancias inesperadas que te dejan sin premio aunque hayas acumulado en la mayor parte del encuentro méritos para ello.

La Peña Deportiva perdió ayer en el Martínez Valero, ante uno de los gallitos de la categoría, en un choque que se jugó como quería el equipo ibicenco hasta el minuto 66 y que pasó a ser otro encuentro después del penalti señalado por el colegiado andaluz Guzmán Mansilla. Y es que esa acción fue la que desniveló el partido. El colegio interpretó como pena máxima un forcejeo entre Borja Navarro y Benja. Una de esas acciones que se repiten en todos los campos cada jornada sin que se vea nada punible por parte del encargado de impartir justicia. Sin embargo esta vez el colegiado castigó la acción, a pesar de que ningún jugador ilicitano había reclamado falta alguna. Las protestas de los jugadores peñistas se tradujeron en dos tarjetas amarillas y el impecable lanzamiento del penalti por parte de Benja dio ventaja al Elche.

Antes de esa acción que fue clave, los locales tenían el balón, pero no sabían para que lo querían. Dominaban pero no eran capaces de inquietar a Inmanol. Los centrales peñistas estuvieron impecables y aunque la Peña tuvo poca posesión avisó en alguna contra. Antes del descanso Erik Polanco no acertó con un centro lateral que hubiera dejado a Guille Andrés en una posición inmejorable y en la segunda parte Salinas se quedó sin opción de remate tras driblar al guardameta del Elche y su centro buscando a Rueda fue rechazaba por un defensa del Elche. El conjunto local sólom fue capaz de crear peligro en un remate de Benja que se estrelló en el larguero y el remate posterior de Nino lo sacó un defensa de la Peña bajo palos.

Tras el uno cero, la Peña se descompuso y llegó enseguida la sentencia en un disparo de Sory Kaba.