Los socialistas acusan al PP de incumplir los presupuestos generales

El secretario general del PSOE en la provincia, Francisco Reyes, ha acusado a los populares de incumplir los presupuestos generales del Estado para Jaén. De hecho indica que dos de las inversiones "fundamentales para la provincia de Jaén" no están recibiendo todo el dinero que deberían.



La primera de las intervenciones es la de las obras en la A-32, que se han reactivado después de años de paralización. Asegura que esto es "ir a paso de tortuga" y afirma que en 2016 se presupuestaban 45 millones de euros para esta carretera, de los cuales sólo se invirtió en ese mismo año, un 10% y al año siguiente un 13% de los 40 millones presupuestados.

La segunda inversión de la que ha hablado es la de Seguridad Vial, para la cual "se han presupuestado casi 9,5 millones de euros en los dos últimos ejercicios y la inversión real ha sido nula". Reyes asegura que el "tándem jiennense Montoro-Fernández de Moya, es un gran incumplidor con la provincia, y que los presupuestos resultan ser un engaño para Jaén".

Semi enlace a Baeza

El diputado Felipe Sicilia, ha apoyado las palabras del Reyes y ha hecho hincapié en el tema del semi enlace de la A-32 con la población de Baeza, algo que ha reivindicado su alcaldesa en numerosas ocasiones. Sicilia afirma que se logró que se "presupuestara un millón de euros para el mismo y finalmente, no se ha gastado ni un euro". Asegura que son "mentiras" del Partido Popular, y ha invitado a José Enrique Fernández de Moya a realizar "una ronda de las que hace vendiendo humo, pero en esta ocasión la realizara para aclarar algo que es más que evidente, y es que Jaén no avanza porque lo poco que el PP presupuesta, no lo ejecuta". Insiste además en que van a seguir trabajando y pidiendo información para demostrar "cómo el PP no gasta lo que promete".

Respuesta sobre la ITI

Días después de que José Enrique Fernández de Moya dijera que desde la Junta aún no se había remitido documento alguno con respecto a la ITI, el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, también se ha pronunciado sobre este tema, y ha anunciado que su compromiso "está cumplido y el documento ya está elaborado y en breve se presentará a los agentes sociales en un proceso participativo según la norma que regula la ITI".