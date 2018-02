Vargas se despide agotado "mental y físicamente", pero muy agradecido

El enorme desgaste personal y profesional durante estos años, ha sido el motivo esgrimido por Vicente Vargas para tomar la decisión de abandonar la disciplina xerecista. Una decisión que ya llevaba tiempo madurando y que se hace firme cuando acaba el partido ante el Puente Genil disputado en Chapín. Y ya no había vuelta atrás, a pesar de los reiterados intentos de los responsables de la Asociación de que se quedara al menos desempeñando el cargo de director deportivo.

Cansado de salvar obstáculos, Vargas destacó como caso único en el mundo del fútbol el hecho de que el Xerez CD haya jugado "hasta en cinco campos diferentes como local en lo que va de temporada, no hay equipos en todo el mundo que soporte eso. El equipo no se puede estar más tiempo fuera de Jerez, no puede entrenar como lo está haciendo, es un disparate. Hay que arreglar los temas económicos, una plantilla no puede estar en esta categoría en la situación que esté. Hace 15 días, un grupo de aficionados quiso entrar para ayudar, no se sabe si están, si han entrado, si el que compró esto está o no, así es muy complicado. Con todo esto lo mejor es irme…¿a quién le exijo para que este equipo crezca?”, se pregunta el entrenador.

Vargas, en su despedida, también tuvo palabras hacia el Ayuntamiento de Jerez: “Los dos primeros años estábamos en Jerez, cuando empezamos esta temporada nos dijeron que teníamos una sanción y no podíamos entrenar aquí hasta el 15 de septiembre y no se cumplió, se dijo que se derogaría en un pleno y no se cumplió y todo esto desespera a cualquiera.”

El jerezano, con casi un centenar de partidos dirigidos a la primera plantilla azulina, se despide "cansado física y mentalmente" y en relación a su futuro sustituto señaló que "estará a su disposición si el que me sustituye necesita ayuda".

Vargas ha puesto punto final a su etapa al frente del Xerez Club Deportivo con un total de 96 encuentros en el banquillo, dos ascensos consecutivos en las tres temporadas que llevaba en la entidad y con el equipo fuera de los puestos de descenso en Tercera. En esos tres años, ha logrado 44 victorias, 21 empates y ha cosechado 31 derrotas.

El ya ex entrenador del equipo xerecista se mostró muy agradecido por el trato que ha recibido en esta etapa por todos, “me he sentido muy querido por todos, gracias a la afición, a mis jugadores, a los responsables de la Asociación Agrupación Xerez CD, que se merecen un monumento y que se entregan con tanta pasión a este club. Estoy seguro que se solucionarán los problemas y que entre todos lucharán para lograr la permanencia en Tercera divisón”.