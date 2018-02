Otro demócrata de camisa azul

Esta semana es preciso traer a los altares del santoral con correajes, la inquina postal que el muy impresentable Juan Antonio Benito de Dios, alcalde pepero de Pajares de Laguna, despachó al presidente del Senado , también de la Cofradía de la Gaviota.

La causa del ofendido viene de la demanda hecha por el Senado para que el corregidor proceda a eliminar dos calles con onomástica fascistoide del callejero local, cumpliendo así la tan incumplida Ley de la memoria histórica .

En esa indignada misiva el corregidor exprime su caudal léxico hasta el paroxismo tardofranquista: Y así, a Zapatero le llama indigente mental, al propios Pio G escudero Mamporrero de comunistas y del senador de Compromís que promueve la legalidad asegura que pertenece a una pandilla de, salvo excepciones, vagos y maleantes, violentos y antisistema, delincuentes y matones, proterroristas y antidemócratas.

Esta herrorragia rabiosa de adjetivos es particularmente penosa cuando uno descubre que el interfecto es además director de un colegio Público en Salamanca.

Al patriota de Dios le han abierto expedientes del partido, de la Consejería de Educación y el Senado ha llevado la airada epístola a la fiscalía, pero nada de todo ello puede enterrar el hedor que provoca tener un gobierno , varios partidos, y una parte no despreciable de los votantes que no están dispuestos a cumplir con la ley, a permitir que los muertos salgan de las cunetas y las fosas comunes, y que la dignidad y la justicia, no la reparación porque esta no es posible , cierren algunas heridas vergonzantes de nuestra historia.

Que la Consejería de Educación no haya cesado como director todavía a este impresentable, amparándose en procedimientos y garantías da una imagen muy ajustada de cuáles son las convicciones de sus mandarines y de cuál es el margen de actuación del independiente consejero, el Rey, nuestro Señor.